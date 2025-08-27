Szerdai időjárás: a forróság úgy tér vissza, mintha sosem akart volna távozni

Szerdai időjárás: kevés felhő zavarja az augusztus végi napsütést. Eső nem lesz. Visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. –írja a Köpönyeg

Szerdai időjárás: visszatér a hőség

Fotó: Köpönyeg

Szerdai időjárás előrejelzés

Reggel még friss, kellemes hőmérséklet fogad bennünket, de a délelőtt gyors melegedést hoz. A délutáni órákban a hőmérséklet 30–31 fok körül tetőzik, így az ország nagy részén kánikulára készülhetünk. Az égbolt szinte teljesen derült lesz, csupán elvétve bukkanhatnak fel kisebb gomolyfelhők, amelyek inkább díszítik, mintsem zavarják a nyárias időt.

Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, így nyugodt idő kíséri a napot. A meleg, napos idő kedvez mindenféle szabadtéri programnak, legyen szó nyaralásról, kertben töltött pihenésről vagy kirándulásról.

Szerdán ismét igazi, derűs nyári napra van kilátás, ahol a napsütés és a kellemes, de egyben forró időjárás lesz a főszerepben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: erős meleg

Napsütéses órák száma: 6-10 óra

UV sugárzás: erős

Országos előrejelzés: szerda estig

Száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Napközben ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. –írta a HungaroMet

Holnapi időjárás

Többnyire fátyolfelhős vagy derült idő valószínű, csapadék nem lesz. A légmozgás általában mérsékelt, gyenge lesz, de hajnalban az Északnyugat-Dunántúlon már megélénkül a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 21 fok között alakul, de a derült, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb idő várható.