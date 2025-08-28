Csütörtöki időjárás: amikor a nyár még egyszer visszaszól, hogy „ne felejts el”

Csütörtöki időjárás: kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű. –írja a Köpönyeg

Csütörtöki időjárás: elő a strandpapucsot!

Fotó: Köpönyeg

Csütörtöki időjárás előrejelzés

Csütörtökön szinte az egész országban ragyogó, napos idő lesz a jellemző. A vékony fátyolfelhők mellett a szaharai por miatt a napfény színe aranylóbb, szórtabb lehet, ami látványosabb naplementét is ígér a késő esti órákban. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani, így a szabadtéri programokhoz, strandoláshoz vagy nyári kirándulásokhoz ideális idő alakul.

A déli szél ugyanakkor többfelé megélénkül, helyenként erős lökések kísérhetik, amely átkeveri a forró levegőt és fokozza a hőérzetet. A délutáni órákban 34–36 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami már sok helyen forróságot jelent, így érdemes lesz gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról és a nap elleni védelemről.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs

Napsütéses órák száma: 4-10 óra

UV sugárzás: erős

Országos előrejelzés: csütörtök estig

Többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütést főként a délutáni órákban egyre jobban szűrheti a délnyugat felől érkező nagyobb mennyiségű szaharai por. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő este többnyire 19, 27 fok valószínű. –írta a HungaroMet

Holnapi időjárás

Változó vastagságú fátyolfelhőzetre van kilátás, ugyanakkor emellett főként a nyugati és a középső vidékeken alacsonyabb szinteken is megjelenhetnek vastagabb felhők, de a csapadék esélye kicsi. A déli szél fokozatosan veszít erejéből, élénk lökések azonban hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű - a nagyobb városok belsejében és a magasabban fekvő részeken lehet ennél melegebb idő, míg a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.