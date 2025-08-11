augusztus 11., hétfő

21 perce

Hétfői időjárás: a szél ma sem bír nyugton maradni

A hét első napján a szél nem marad háttérben, időnként belekap mindenbe, ami az útjába kerül. A strandidő azonban így is garantált, derült és meleg időjárás vár ránk.

Szon.hu

 Hétfői időjárás: derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.írja a Köpönyeg

Hétfői időjárás: a szél ma sem bír nyugton maradni
Fotó: Köpönyeg

Hétfői időjárás előrejelzés

Hétfőn országszerte sok napsütésre számíthatunk, az égboltot legfeljebb időszakosan takarják el gomolyfelhők. A délutáni órákban a melegebb tájakon – különösen a keleti és déli megyékben – néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de ezek csak átmenetileg enyhítik a hőséget.

Az északkeleti szél többfelé megélénkül, amely némileg enyhíti a forró levegőt, de nem lesz elég erős ahhoz, hogy igazán felfrissítse a levegőt. A nappali hőmérséklet ennek ellenére magas marad: 29 és 35 fok között alakul, délkeleten továbbra is számíthatunk rekkenő melegre.

Orvosmeteorológia
Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs
Napsütéses órák száma: 6-11 óra
UV sugárzás: erős

Országos előrejelzés: hétfő estig

Többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de nyugaton, délnyugaton még előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. írta a HungaroMet

Holnapi időjárás

Túlnyomóan felhőtlen idő várható csapadék nélkül. Az esti órákban a légmozgás is mindenütt mérséklődik. Hajnalban 10, 18 fok közötti értékek valószínűek, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.

 

 

 

 

