Hétfői időjárás: bármikor ránk törhet egy zápor?

Hétfői időjárás: gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet. –írja a Köpönyeg

Hétfői időjárás: nem ússzuk meg zápor nélkül?

Fotó: Köpönyeg

Hétfői időjárás előrejelzés

Bár a hétvégi záporos, hűvösebb periódus után sokan még a nyár utolsó meleg pillanatait keresik, hétfőn már inkább a frissebb levegő és a mérsékeltebb hőmérsékletek dominálnak. Ez a fajta időjárás ideális lehet egy könnyed szabadtéri sétához vagy hétindító programhoz, hiszen nem lesz sem túl forró, sem túl csapadékos.A nap folyamán többnyire gomolyfelhős, ugyanakkor sok napsütéssel tarkított időre készülhetünk. Az ország legnagyobb részén száraz marad az idő, csupán az északkeleti tájakon fordulhat elő néhol egy-egy futó zápor, ám ezek sem lesznek tartósak vagy jelentősek.

Továbbra is frissebb időre ébredünk, de a hétfő barátságos, kora őszi időjárással vár.

A nappali hőmérséklet 24–26 fok körül alakul, ami jóval kellemesebb, mint a mögöttünk hagyott kánikulai napok. A levegő friss és üdítő lesz, a szél pedig nem fog különösebben zavarni, így a szabadtéri tevékenységekhez kedvező körülmények adódnak.

Összességében hétfő egy kiegyensúlyozott, barátságos időjárású nap lesz, amikor a napfény és a gomolyfelhők váltakozása teszi változatossá az eget.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs

Napsütéses órák száma: 4-8 óra

UV sugárzás: erős

Országos előrejelzés: hétfő estig

Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő valószínű, de helyenként előfordulhatnak felhősebb tájak. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul. –írta a HungaroMet