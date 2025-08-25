2 órája
Hétfői időjárás: bármikor ránk törhet egy zápor?
Bár a napsütés ma is velünk marad, Északkelet felett bármikor lecsaphat egy futó zápor. A mai időjárás gomolyfelhőkkel, élénk széllel és tavaszias hőmérséklettel kíséri a hétfőt.
Hétfői időjárás: gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet. –írja a Köpönyeg
Hétfői időjárás előrejelzés
Bár a hétvégi záporos, hűvösebb periódus után sokan még a nyár utolsó meleg pillanatait keresik, hétfőn már inkább a frissebb levegő és a mérsékeltebb hőmérsékletek dominálnak. Ez a fajta időjárás ideális lehet egy könnyed szabadtéri sétához vagy hétindító programhoz, hiszen nem lesz sem túl forró, sem túl csapadékos.A nap folyamán többnyire gomolyfelhős, ugyanakkor sok napsütéssel tarkított időre készülhetünk. Az ország legnagyobb részén száraz marad az idő, csupán az északkeleti tájakon fordulhat elő néhol egy-egy futó zápor, ám ezek sem lesznek tartósak vagy jelentősek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Továbbra is frissebb időre ébredünk, de a hétfő barátságos, kora őszi időjárással vár.
A nappali hőmérséklet 24–26 fok körül alakul, ami jóval kellemesebb, mint a mögöttünk hagyott kánikulai napok. A levegő friss és üdítő lesz, a szél pedig nem fog különösebben zavarni, így a szabadtéri tevékenységekhez kedvező körülmények adódnak.
Összességében hétfő egy kiegyensúlyozott, barátságos időjárású nap lesz, amikor a napfény és a gomolyfelhők váltakozása teszi változatossá az eget.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel
Fronthatás: nincs
Napsütéses órák száma: 4-8 óra
UV sugárzás: erős
Országos előrejelzés: hétfő estig
Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő valószínű, de helyenként előfordulhatnak felhősebb tájak. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul. –írta a HungaroMet
Holnapi időjárás
Fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A délnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25, 31 fokra számíthatunk.
Így szurkoltatok a Szpari-Diósgyőr meccsen (galéria és videók)
Az egész város futócipőt húzott a nyíregyházi futófesztiválra (fotók)