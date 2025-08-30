augusztus 30., szombat

MIlyen lesz a vége?

1 órája

Vajon a fesztiválozók vagy az időjárás fog tombolni a VIDOR utolsó napján? Mutatjuk, a részleteket

Fülledt hőség, köd és egyre többfelé zápor-zivatar teszi bizonytalanná a nyár utolsó hétvégéjét. Időjárás szempontjából ez most igazi orosz rulett: nem tudni, hol csap le először az eső.

Estére várhatók a viharfelhők

Fotó: KM

– Aktivizálódik!  – figyelmeztetnek az esetlegesen lehulló csapadékra a met.hu közösségi oldalán. – Meleg-nedves szállítószalag alakítja időjárásunkat, hatására tegnap éjszaka csaknem 26 mm eső esett a délnyugati, a későbbiekben pedig észak, északkelet felé haladva egyre nagyobb területen valószínű zápor, zivatar, de nem mindenhol fog esni. 

Időjárás Nyíregyháza- szombattól jönnek a felhők
Időjárás: a várható csapadékmennyiséget a met.hu közösségi oldalán jelezték tegnap 

Időjárás Nyíregyháza térségében: vasárnaptól enyhülés jön ismét

Szombaton hullámzó front, vasárnap már sekély ciklon hatására kell összességében sokfelé csapadékra számítani, és vasárnapra keleten is mindenütt megszűnik a hőség. Az előrejelzés szerint már szombat délutántól Nyíregyháza térségében is gyakran erősen felhős lesz az ég, majd ezt követően délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 

Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza. Mint ahogyan a napokban is szóltunk róla, a viharriadót fújtak több vármegyére is kiadták a riasztást már pénteken. Kérdés tehát, hogy a ma záruló VIDOR Fesztivált megússzuk-e még eső nélkül? A vidámság hetének első napján napközben esett, de estére megkegyelmezett  az időjárás a fesztiválozóknak, vajon így lesz ez most is? 

Más témák is érdekelhetik: 


 

