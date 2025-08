Megint megcélozza Szabolcsot a zivatarhullám? A figyelmeztetést sajnos már kiadták

Hétágra sütött a nap csütörtökön, de ne gondoljuk, hogy végleg elbúcsúzhatunk a viharfelfőktől, zivataroktól. A kánikula, a tűző napsugár pár napig cirógatja az arcunkat, aztán újra megmutatja zord arcát az extrém nyári időjárás: a hétvégre első fokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a vármegyékre. Az írják: "Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!"

Hétvégi időjárás: az elsőfokú riasztást sárga színnel jelölik Forrás: met.hu

Újabb fordulat jön időjárásunkban

Addig még pénteken és szombaton fürödhetünk a jó időben. Ma a nappali csúcs hőmérséklete 30-31 fok között alakul. Kezdetben sok napsütésre van kilátás, de délután egyre több gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Szombaton gomolyfelhős, napos idő lesz. Elszórtan záporok és zivatarok fordulhatnak elő. A hőmérséklet 27 és 32 fok között változhat. Ezt követően Szabolcs-Szatmár-Bereg sem menekül a viharfelhőktől vasárnap, ebben a térségben is eső, viharos szél csaphat le az időjósok szerint.

Gomolyfelhős időre lehet számítani, záporok és zivatarok előfordulásával. Az északnyugati szél megerősödik, a nappali maximum hőmérséklet 26 fok körül alakul. Hidegfront érkezik. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, a nap második felében viszont a csapadék súlypontja a keleti tájakra helyeződik át.

Az északnyugati szél megélénkül, elsősorban zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Mint ismert július elején óriási vihar söpört végig az országon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét sem kímélete az időjárási káosz. Akkor írtunk a szupercella jelenségről is, ami egy heves zivatarfelhő, s amely Magyarországon is előfordulhat komoly károkat okozva, jellemzően nagy jégesővel, heves széllel és felhőszakadással jár. Tiszalökön ez történt a héten, az alábbi videóban látható, hogy nagy mennyiségű csapadék hullott le rövid időn belül.

Váratlanul csap le, károkat okoz

