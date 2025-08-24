Újra felmelegedés jön - Ekkor térhet vissza a kánikula Szabolcsba

Vasárnap derűs időjárás ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul - írta a Köpönyeg.

Napos, gomolyfelhős időjárás várható vasárnap

Vasárnapi időjárás

Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Kora estére kiderül az ég, de az Alpokaljára vastagabb felhőtömbök sodródhatnak be. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet.

Már nem sokáig marad átlag alatt a hőmérséklet, hétfőtől ismét melegedés kezdődik. A jövő hét közepére ismét visszatér a kánikula, de az éjszakák még egy darabig hűvösek maradnak.

Holnapi időjárás

Szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik - olvasható a Köpönyegen.

További napok előrejelzése

Kedd

A napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk.

Szerda

Igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Csütörtök

Változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára van kilátás.

