Újra felmelegedés jön - Ekkor térhet vissza a kánikula Szabolcsba
Vasárnap élénk lesz a szél. Mutatjuk a következő napok időjárását.
Vasárnap derűs időjárás ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul - írta a Köpönyeg.
Vasárnapi időjárás
Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Kora estére kiderül az ég, de az Alpokaljára vastagabb felhőtömbök sodródhatnak be. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet.
Már nem sokáig marad átlag alatt a hőmérséklet, hétfőtől ismét melegedés kezdődik. A jövő hét közepére ismét visszatér a kánikula, de az éjszakák még egy darabig hűvösek maradnak.
Holnapi időjárás
Szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik - olvasható a Köpönyegen.
További napok előrejelzése
Kedd
A napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk.
Szerda
Igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
Csütörtök
Változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára van kilátás.
