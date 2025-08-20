Mindent letarolhat a dél felől érkező vihar – már a figyelmeztetést is kiadták!

– Átalakulóban van a kontinens időjárása: ugyanis kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz kollégák a Lukas névvel illettek A légörvény északkelet felé veszi útját, miközben délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontzóna élesedik ki – írja a met.hu közösségi oldalán.

Forrás: met.hu

Időjárásváltozás közelít

– A ciklon az olaszoknál komolyabb zivatarokat, nagy méretű jégesőt, villámárvizeket okozhat. Itthon az egész folyamatból napközben semmit nem fogunk észrevenni. Estétől hazánk északnyugati felén nő a zápor, zivatar kialakulási esélye, de éjfélig még kevés helyen valószínűek csapadékgócok. Csütörtökön a frontzóna és a ciklon együttese már térségünkben lesz, délutántól egyre több helyen készülhetünk záporra, zivatarra. Késő délutántól, estétől pedig már heves zivatarra is van esély az ország déli felén. Emiatt másodfokú, narancs figyelmeztetés érvényes Somogytól Csongrádig.

Forrás: met.hu

Csütörtökön nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz, ott csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet. A reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű kialakulásuk. Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat! A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő.

