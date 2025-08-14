3 órája
Vészesen emelkedik a hőmérséklet - Szabolcs vármegyére is kiadták a figyelmeztetést
Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtöktől vasárnapig. Elképesztő, mit művel az időjárás.
Bekeményít az időjárás, tovább emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén - derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki veszélyjelzéséből.
A meteorológiai szolgálat csütörtökre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre, a három vármegyében a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Az ország többi részére - Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével - elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet csütörtökön.
Péntekre a HungaroMet Zrt. ugyancsak másodfokú figyelmeztetést adott ki Baranya, Tolna, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére, mert a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Az előrejelzés szerint 25 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet pénteken - Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével - az ország többi részén. Ezekben a vármegyékben, így Szabolcsban is elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki péntekre.
Szombatra érkezik a pokoli időjárás
Az előrejelzés szerint szombaton tetőzik a hőség: erre a napra Csongrád-Csanád és Békés vármegyére a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adták ki, ebben a két vármegyében a napi középhőmérséklet várhatóan 29 Celsius-fok felett alakul majd. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakul, az ország többi részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mert a középhőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot.
