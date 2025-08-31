augusztus 31., vasárnap

Viharriadó! Beindult a zivatarlánc, hatalmas égiháború közeledik, már szakad az eső Szabolcsban (video)

Az időjárás augusztus végén sem tréfál. Az időjárás előrejelzéseknek megfelelően a vihar előszele már megérkezett vármegyénkbe.

Szon.hu

Beigazolódott az erőjelzés, megérkezett az eső Szabolcs vármegyében. Hatalmas vihar ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét, az időjárás nem kímáli a vasárnapot.

időjárás
Durva időjárás: beindult a vihar
Fotó: KM

Időjárás előrejelzés

A meteorológiai nyár utolsó napja is mozgalmas, tikkasztő hőság után zivatar. Az HungaroMet országos előrejelzése alapján vasárnap a keleti országrészben lehetnek felhősebb tájak. Az északi tájakon párássá válik a levegő, köd is képződhet. Keleten fordulhat elő eső, zápor, késő estig néhol zivatar is, de egyre kevesebb helyen várható csapadék. Több helyen szélcsend várható, míg az északnyugati, nyugati szél hajnalban a Dunántúlon délnyugatira fordul, de nagyrészt még gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes dunántúli tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Nyíregyházára már elért az eső, a vasárnap esti szabadtéri programokat ez kellemetlenül érintheti. Érdemes esernyővel esőkabáttal készülni. Riasztás: az aktuális és néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségekre: Országos időjárás előrejelzés: vasárnap estig:

A meteorológiai nyár utolsó napja is mozgalmas lesz

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.08.31. vasárnap éjfélig

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.

Zugog az eső Nyíregyházán
Fotó: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

