3 órája

Visszatér a kánikula - Jön a 40 fok?

Címkék#kánikula#időjárás#előrejelzés#hőség

Nyakunkon az újabb forróság. Mutatjuk az előttünk álló napok időjárását.

Szon.hu

Újra melegszik az időjárás, hétvégére beköszönt a kánikula. De kezdjük először a keddi időjárással.

időjárás
Időjárás: visszatér a kánikula
Forrás: HungaroMet

Felhőtlen időjárás kedden

Felhőtlen vagy derült lesz az ég, csapadék nem alakulhat ki. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északkeleti, keleti szél. Hajnalban általában 10, 17 fok várható, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében enyhébb idő lesz. Napközben szintén felhőtlen vagy derült, zavartalanul napos idő várható. Csapadék nem lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 34 fok között várható - olvasható a HungaroMet oldalán.

További napok előrejelzése

A hét második felében és a hétvégén sokfelé 35 fok felé emelkedik majd a csúcshőmérséklet, helyenként a 40 fok sem kizárt. Változás majd vasárnap érkezik, akkor jön egy hidegfront, de csak pár fokkal csökken majd a hőmérséklet. Kiadós csapadékra kevés az esély - hangzott el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Szerda

Perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez - írták a Köpönyeg oldalán.

Csütörtök

Országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.

Forrás: HungaroMet

Péntek

Kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.

 

 

