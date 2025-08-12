3 órája
Visszatér a kánikula - Jön a 40 fok?
Nyakunkon az újabb forróság. Mutatjuk az előttünk álló napok időjárását.
Újra melegszik az időjárás, hétvégére beköszönt a kánikula. De kezdjük először a keddi időjárással.
Felhőtlen időjárás kedden
Felhőtlen vagy derült lesz az ég, csapadék nem alakulhat ki. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északkeleti, keleti szél. Hajnalban általában 10, 17 fok várható, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében enyhébb idő lesz. Napközben szintén felhőtlen vagy derült, zavartalanul napos idő várható. Csapadék nem lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 34 fok között várható - olvasható a HungaroMet oldalán.
További napok előrejelzése
A hét második felében és a hétvégén sokfelé 35 fok felé emelkedik majd a csúcshőmérséklet, helyenként a 40 fok sem kizárt. Változás majd vasárnap érkezik, akkor jön egy hidegfront, de csak pár fokkal csökken majd a hőmérséklet. Kiadós csapadékra kevés az esély - hangzott el a HungaroMet videós előrejelzésében.
Szerda
Perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez - írták a Köpönyeg oldalán.
Csütörtök
Országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.
Péntek
Kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.