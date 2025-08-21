2 órája
Zivatarlánc közelít – visszatér-e a derűs napsütés Nyíregyházán a VIDOR-ra?
Fordulat jött. Időjárásunk újra a mogorvább arcát mutatja, pénteken is marad a borús, esős idő, pedig Nyíregyházán kezdődik a VIDOR Fesztivál, az év legvidámabb hete.
Ma reggel megírtuk, hogy nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Hevesebb időjárási jelenségekre is készülni kell. Több vármegyére is citromsárga riasztást adtak ki. A délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok.
Időjárásváltozás: újra itt a csapadék!
A met.hu oldalon az áll: a késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A konvektív cellák késő estére a keleti, északkeleti országrészre korlátozódnak, majd várhatóan elhagyják az országot, de egy-egy zivatar az éjszaka folyamán sem zárható ki.
Pénteken a mainál jóval kevesebb helyen alakulhatnak ki zivatarok, elsősorban a Duna vonalától keletre eső területeken. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, apróbb szemű jég (~1-2 cm) és intenzív csapadék (15-25 mm), esetleg elvétve felhőszakadás (>30 mm) kísérheti.
Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű. VAsárnap már többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.
Nyíregyháza térségében is változékony marad az időjárás a következő két napban. Az év legvidámabb napja jön, itt a VIDOR Fesztivál, amikor szabadtéri koncertek, színházi programok gazdagítják a város életét. Sok éves átlagban eső tarkította ezeket a napokat, a helyiek remélik, hogy nem mossa el a jókedvet az időjárás.
Más témákat is ajánlunk:
Teljes a készültség – ellepik a rendőrök ezeket a szabolcsi településeket
Rakétatámadás Szabolcstól 30 kilométerre – a légicsapás mindent megváltoztat