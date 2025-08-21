augusztus 21., csütörtök

Zivatarlánc közelít – visszatér-e a derűs napsütés Nyíregyházán a VIDOR-ra?

Címkék#csapadék#Nyíregyháza#zivatar#zápor

Fordulat jött. Időjárásunk újra a mogorvább arcát mutatja, pénteken is marad a borús, esős idő, pedig Nyíregyházán kezdődik a VIDOR Fesztivál, az év legvidámabb hete.

Szon.hu

Ma reggel megírtuk, hogy nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Hevesebb időjárási jelenségekre is készülni kell. Több vármegyére is citromsárga riasztást adtak ki. A délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. 

időjárás
Időjárás – újabb változás előtt állunk Fotó: KM 

Időjárásváltozás: újra itt a csapadék! 

A met.hu oldalon az áll: a késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A konvektív cellák késő estére a keleti, északkeleti országrészre korlátozódnak, majd várhatóan elhagyják az országot, de egy-egy zivatar az éjszaka folyamán sem zárható ki.

Pénteken a mainál jóval kevesebb helyen alakulhatnak ki zivatarok, elsősorban a Duna vonalától keletre eső területeken. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, apróbb szemű jég (~1-2 cm) és intenzív csapadék (15-25 mm), esetleg elvétve felhőszakadás (>30 mm) kísérheti.

Forrás: koponyeg.hu

Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű. VAsárnap már többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Nyíregyháza térségében is változékony marad az időjárás a következő két napban. Az év legvidámabb napja jön, itt a VIDOR Fesztivál, amikor szabadtéri koncertek, színházi programok gazdagítják a város életét. Sok éves átlagban eső tarkította ezeket a napokat, a helyiek remélik, hogy nem mossa el a jókedvet az időjárás. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

