Így hekkelte meg egy troll a nyíregyházi áruházat!

Egy Tesco-s bevásárlókocsi állt a Lidl-nél.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

„Kémkedni ment a Lidlibe, hátha elles pár akciót!” – viccelődött az egyik hozzászóló.

„A múltkor meg a Tescóban láttam egy pennys kocsit!” – idézte fel valaki, utalva rá, hogy talán már rendszeres trollkodásról van szó.

„De kinek jut eszébe áttolni?” – kérdezték többen is hitetlenkedve.