Nyíregyháza
1 órája
Így hekkelte meg egy troll a nyíregyházi áruházat!
Valaki komoly energiát fektetett egy apró csínybe, ami alaposan felvidította az internet népét. A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztották meg a váratlan felfedezést.
Forrás: illusztráció / getty images
Egy Tesco-s bevásárlókocsi állt a Lidl-nél.
„Kémkedni ment a Lidlibe, hátha elles pár akciót!” – viccelődött az egyik hozzászóló.
„A múltkor meg a Tescóban láttam egy pennys kocsit!” – idézte fel valaki, utalva rá, hogy talán már rendszeres trollkodásról van szó.
„De kinek jut eszébe áttolni?” – kérdezték többen is hitetlenkedve.
