augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

24°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Így hekkelte meg egy troll a nyíregyházi áruházat!

Címkék#hekkel#kocsi#troll

Valaki komoly energiát fektetett egy apró csínybe, ami alaposan felvidította az internet népét. A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztották meg a váratlan felfedezést.

Nagy Zoltán
Így hekkelte meg egy troll a nyíregyházi áruházat!

Forrás: illusztráció / getty images

Egy Tesco-s bevásárlókocsi állt a Lidl-nél.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

„Kémkedni ment a Lidlibe, hátha elles pár akciót!” – viccelődött az egyik hozzászóló.

„A múltkor meg a Tescóban láttam egy pennys kocsit!” – idézte fel valaki, utalva rá, hogy talán már rendszeres trollkodásról van szó.

 

„De kinek jut eszébe áttolni?” – kérdezték többen is hitetlenkedve.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu