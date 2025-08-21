28 perce
Így ünnepelt Nyíregyháza: zene, tánc, tűzijáték – nézze meg a képeket! (fotók, videók!)
Megtelt a nyíregyházi Kossuth tér tegnap este.
Zárógála a Kossuth téren – így ünnepelt Nyíregyháza
Fotó: Sipeki Péter
A nyíregyházi ünnepséget a Váci Mihály Kulturális Központban rendezték. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere gratulált a város díszpolgárának, illetve az Inczédy György Életmű-díjasoknak.
Ma kicsit magunkat is ünnepeljük. Ez a város tudja, mit jelent együtt, közösen dolgozni. Valljuk, hogy egységben az erő, legyen szó kultúráról, gazdaságról, oktatásról - fogalmazott Nyíregyháza polgármestere. Hozzátette, azon dolgoznak, hogy továbbra is élhető és szerethető maradjon a város, így továbbra is prioritás marad az ipari park és a kulturális negyed fejlesztése, illetve a fiatalok helyben tartása. Van mire, és kikre büszkének lennünk
- utalt vármegyei űrhajósaink, Farkas Bertalan és Kapu Tibor állami kitüntetésére a polgármester. Beszámolókat itt találja:
Megtelt a Kossuth tér
A programok a Kossuth téren folytatódtak: a MazsiMó GipsyMó világzenei koncertje volt hallható, majd a Világok Zenéje című produkci, a Nyíregyháza visszavár – a 10. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál zárógálájára soka voltak kíváncsiak. A hét folyamán mi is többször is beszámoltunk a nemzetközi fesztivál programjairól.
A 10. Nemzetközi Néptáncfesztivál záróestFotók: Sipeki Péter
Este a hagyományos tűzijáték zárta az ünnepi programot. Így ünnepelt Nyíregyháza, nézzék meg!
