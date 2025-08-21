Így ünnepelt Nyíregyháza: zene, tánc, tűzijáték – nézze meg a képeket! (fotók, videók!)

Ma kicsit magunkat is ünnepeljük. Ez a város tudja, mit jelent együtt, közösen dolgozni. Valljuk, hogy egységben az erő, legyen szó kultúráról, gazdaságról, oktatásról - fogalmazott Nyíregyháza polgármestere. Hozzátette, azon dolgoznak, hogy továbbra is élhető és szerethető maradjon a város, így továbbra is prioritás marad az ipari park és a kulturális negyed fejlesztése, illetve a fiatalok helyben tartása. Van mire, és kikre büszkének lennünk