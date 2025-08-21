augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Te ott voltál?

1 órája

Így ünnepelt Nyíregyháza: zene, tánc, tűzijáték – nézze meg a képeket! (fotók, videók!)

Címkék#ünnep#2025#Nyíregyháza#Augusztus 20#összefoglaló

Megtelt a nyíregyházi Kossuth tér tegnap este.

Szon.hu
Zárógála a Kossuth téren – így ünnepelt Nyíregyháza

Fotó: Sipeki Péter

A nyíregyházi ünnepséget a Váci Mihály Kulturális Központban rendezték. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere gratulált a város díszpolgárának, illetve az Inczédy György Életmű-díjasoknak.

 Ma kicsit magunkat is ünnepeljük. Ez a város tudja, mit jelent együtt, közösen dolgozni. Valljuk, hogy egységben az erő, legyen szó kultúráról, gazdaságról, oktatásról - fogalmazott Nyíregyháza polgármestere. Hozzátette, azon dolgoznak, hogy továbbra is élhető és szerethető maradjon a város, így továbbra is prioritás marad az ipari park és a kulturális negyed fejlesztése, illetve a fiatalok helyben tartása.  Van mire, és kikre büszkének lennünk 

- utalt vármegyei űrhajósaink, Farkas Bertalan és Kapu Tibor állami kitüntetésére a polgármester. Beszámolókat itt találja

Megtelt a Kossuth tér 

A programok a Kossuth téren folytatódtak: a MazsiMó GipsyMó világzenei koncertje volt hallható, majd a Világok Zenéje című produkci,  a Nyíregyháza visszavár – a 10. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál zárógálájára soka voltak kíváncsiak. A hét folyamán mi is többször is beszámoltunk a nemzetközi fesztivál programjairól. 

A 10. Nemzetközi Néptáncfesztivál záróest

Fotók: Sipeki Péter

Este a hagyományos tűzijáték zárta az ünnepi programot. Így ünnepelt Nyíregyháza, nézzék meg! 
 

 

