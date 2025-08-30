augusztus 30., szombat

Ingyen is megkaphatod Nyíregyházán, ha ekkora a méreted!

Egy szokatlan poszt jelent meg a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, ami jól mutatja, hogy még mindig vannak olyanok, akik szívesen segítenek másokon.

Nagy Zoltán
Forrás: illusztráció / getty images

„Nyíregyházi anyukát keresek” – írta egy hölgy. – „Olyan anyukát szeretnék megajándékozni, akinek a gyereke(i) mellett sajnos nem mindig jut pénz magára. Szívesen küldök neki ruhákat XS–S–M méretben, valamint néhány szépségápolási terméket (pl. hajvasaló, apróságok). Emellett a gyerekeknek is tudok küldeni ruhákat és játékokat – csak írd meg a méretet és az életkort. Ha magadra ismersz, vagy ismersz valakit, akinek jól jönne egy kis meglepetés, írj nyugodtan privátban.”

A poszt hatalmas érdeklődést váltott ki – csak úgy özönlenek a lájkok és kommentek.

 

