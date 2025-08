Ezeken a helyeken fürdőzhetsz ingyen. Mutatunk néhány vármegyei szabadstrandot, amit nem érdemes kihagyni!

Tiszavasvári, Levelek és Rakamaz után pedig egy olyan fürdőhelyre látogattunk el, ahová még a Terminátor is visszatérne: a nagykállói strand láttán leesett az állunk.

Ingyenes vízpart Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Aki nem szeretne belépőt fizetni, és szereti a folyók természetes nyugalmát, több helyszínt is meglátogathat vármegyénkben: összesen 12 természetes, kijelölt strandunk van, ezek között vannak ingyenesek is. Persze ezeken a szabadstrandokon nincs olyan vendéglátás, infrastruktúra, mint a fürdőkben, de a gyerekeknek, fiataloknak is adhat felejthetetlen élményt. Napszemüveg, naptej, kalap a fejre, törölköző, pléd – ezek azok az alapdolgok, amelyeket viszünk a fürdőbe, de a vízpartra érdemes napernyőt és a hűtőtáskát is bepakolni, némi harapnivalóval és innivalóval. Vannak olyan szabadstrandok, amelyek ki vannak építve, zuhanyzási lehetőséggel, mosdóval, vendéglátó helyekkel, de van olyan vízpart is, ahol tényleg csak a természet lágy öle, a csend, a vízcsobogás, a madarak és a nyugalom fogadja a fürdőzni vágyókat.

Még mindig a legnépszerűbb a gergelyiugornyai és a tivadari szabadstrand, ahol kellemes fövenyes Tisza part, fokozatosan mélyülő víz, büfék, éttermek, öltözők, nagy parkoló várja a fürdőzni vágyókat.

Mindkét hely ideális kisgyerekkel is, mert lassan mélyül és nagy homokos partja van. Sátrazásra, kempingezésre és táborozásra kiválóan alkalmasak, de akár nyaralókat is lehet bérelni a parthoz közel.