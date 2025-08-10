Ezreknek jelenthet új esélyt a tanévkezdés – csatlakozz te is a jótékonysági kampányhoz!

A Katolikus Karitász 2025-ben is elindította országos „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű kampányát, amelynek célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtson tanévkezdéskor, és ösztönözze őket év közben is. A július 31. és szeptember 30. között zajló összefogás célja legalább 3000 gyermek iskolakezdésének biztosítása. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat teljes egészében a hátrányos helyzetű iskolás gyermekek támogatására és fejlesztésére fordítják. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász a honlapján (www.karitasz.hu) keresztül, „Iskolakezdés” megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára (Raiffeisen Bank 12011148–00124534–00100008) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

