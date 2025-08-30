1 órája
Iskolakezdés stressz nélkül?– A nyíregyházi szakpszichológus elárulta, hogyan segíthet gyermekének átlendülni a tanévkezdés nehézségein
A nyári szünet után újra fel kel venni a napi ritmust! Néhány hét kell, hogy belerázódjanak a diákok az új tanévbe. A szakpszichológus adott tanácsokat arra, hogyan lehet könnyű az átmenet.
– Sok gyerekkel találkoztam nyáron és mindenki azt mondja elsőre, hogy nem várja az iskolát, azonban amikor mélyebben elbeszélgetünk, kiderül, hogy valamennyire hiányzik a gyerekeknek a struktúra, a rendszer az életükből. Tehát mégiscsak ad egy biztonságérzetet, ha megszokott rend szerint élnek. Időben felkelnek reggel, részt vesznek a tanórákon és ott vannak a délutáni elfoglaltságok is. Nem mindenki viseli jól, főleg a szorongásra hajlamosabbak, ha nincs mihez igazodjanak– mondta el soron következő podcastünkben Oláh Gabriella szakpszichológus.
Iskolakezdés stressz nélkül
Szeptember elsején becsengetnek, véget ér a nyári szünet, és elkezdődnek az iskolai hétköznapok. A nyíregyházi szakpszichológus, Oláh Gabriella szerint a legfontosabb, hogy tudatosan figyeljünk arra is: a gyerekek fel tudjanak töltekezni energiával az egész tanév során.
– A következő napokban egy kicsit a napirendnek és a napi rutinnak kell visszaállnia az iskolai menetrendre – mondta el podcastünkben Oláh Gabriella szakpszichológus. Hozzátette: a vakáció alatt általában kitolódik a lefekvés ideje és ez az első, amit vissza kell állítani, hiszen ha fáradtan, nyűgösen mennek a diákok iskolába, akkor az már első napokra rányomja a bélyegét a hangulatukra.
– Nyáron valószínűleg egy kicsit mindenki szabadabban használhatta az okoseszközöket is, ezeknek a használati idejét kezdjük el újra sokkal tudatosabban szabályozni
– emelt ki egy másik fontos tényezőt a szakember. Oláh Gabriella beszélt arról is: a legnagyobb változást a kis elsősök élik meg ezekben a napokban és hetekben. Legyünk velük türelmesek, ne stresszeljük őket, és ne támasszunk elvárásokat velük szemben már a legelején, a beilleszkedéshez idő kell. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményének klinikai szakpszichológusa szerint ez az első osztályosokra különösen igaz, hogy ne legyenek mindenféle különórákkal túlterhelve, hiszen nekik éppen elég beleszokniuk az iskolás életbe, s legalább a délutánok maradjanak meg nekik játékra. Hozzáfűzte: a pihenés, a szabad játék és a kreatív tevékenységek a nagyobbaknak is járnak, ezek töltik fel őket, így a diákok nem veszítik el a motivációjukat, sikeresebben teljesítenek a tanulásban is.
A teljes beszélgetést, itt hallgathatják meg:
