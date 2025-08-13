Iskolakezdés: mutatjuk, milyen támogatásokat igényelhetnek a szabolcsi családok

Augusztus közepén járunk: a gyerekek örülnek annak, hogy még valamivel több mint két hétig élvezhetik a vakációt, a szülők azonban már a tanszervásárlással vannak elfoglalva. Az iskolakezdés soha nem könnyű, a családoknak ilyenkor minden támogatás jól jön. Összegyűjtöttük, hogy milyen állami, önkormányzati vagy céges juttatás segíti az érintett szülőket.

Nem mindegy, mennyibe kerül az iskolakezdés szeptemberben. Az önkormányzatok is segítik a családokat

Illusztráció: MW-Archív

Iskolakezdési támogatások településenként

Ahogy korábbi cikkünkben rámutattunk, az iskolakezdésre nemcsak lelkileg, de anyagilag is érdemes felkészülni. Bár a korábbi évekkel ellentétben az idén nem emelkedtek jelentősen az árak, egy többgyermekes család esetében szélesre nyílhat a pénztárca.