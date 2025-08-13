1 órája
Iskolakezdés: mutatjuk, milyen támogatásokat igényelhetnek a szabolcsi családok
Új iskolatáska, tornafelszerelés, füzetek és írószerek, étkezési díj – az első becsengetés sok család büdzséjét megterheli. Az ingyenes tankönyvek mellett az idén is több önkormányzat nyújt segítséget a szülőknek, hogy könnyebb legyen az iskolakezdés.
Augusztus közepén járunk: a gyerekek örülnek annak, hogy még valamivel több mint két hétig élvezhetik a vakációt, a szülők azonban már a tanszervásárlással vannak elfoglalva. Az iskolakezdés soha nem könnyű, a családoknak ilyenkor minden támogatás jól jön. Összegyűjtöttük, hogy milyen állami, önkormányzati vagy céges juttatás segíti az érintett szülőket.
Iskolakezdési támogatások településenként
Ahogy korábbi cikkünkben rámutattunk, az iskolakezdésre nemcsak lelkileg, de anyagilag is érdemes felkészülni. Bár a korábbi évekkel ellentétben az idén nem emelkedtek jelentősen az árak, egy többgyermekes család esetében szélesre nyílhat a pénztárca.
Vajon az idén mekkorára kell kinyitni a pénztárcát tanszervásárláskor? Utánajártunk!
Könnyít a terheken, hogy az előttünk álló tanévben is minden nappali tagozatos diák (1–16. évfolyam) ingyenesen kapja a tankönyveket.
A korábbi tanév végén visszaadott tartós könyveket augusztus végén, szeptember elején vehetik át a tanulók. A családok a szeptemberi családi pótlékot idén is előbb, már augusztus végén megkapják, ezzel is könnyítve az iskolakezdést. Számos település is támogatja a szülőket: van, ahol pénzzel, s van, ahol tanszercsomaggal.
A vármegyeszékhelyen minden alsó tagozatos diák ingyenes tanszercsomagot kap az első tanítási napon. Ez több mint 4 ezer kisdiákot érint, a csomagok összértéke meghaladja a 12 millió forintot.
A 3 ezer forint értékű tanszereket augusztus 21–28. között szállítják ki az iskolákba. A rászoruló felsősöknek 7 ezer forintos pénzbeli támogatás igényelhető, emellett elérhetők étkezési díjkedvezmények, bérlettámogatás, nyári napközis táborok és ingyenes gyermekétkeztetés. Jászai Menyhért alpolgármester a nyiregyhaza.hu-nak elmondta:
„Augusztus 25-ig minden érintett gyermeknek meg kell kapnia a 6000-6500 forintos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatást. Ez szintén az iskolakezdéshez kapcsolódik és megismétlődik novemberben, a karácsonyi időszak előtt.”
- Újfehértón a rászoruló családok gyermekenként 8 ezer vagy 12 ezer forint nevelési- és iskolakezdési támogatást kaphatnak, a jogosultságtól függően. A kérelmeket szeptember 1–20. között lehet benyújtani. Minden első- és második osztályos diák több mint 4000 forint értékű tanszercsomagot kap.
- Nyírbátorban tanulónként 10 ezer forint támogatásra lehet pályázni június 1. és szeptember 30. között. Itt is feltétel az állandó nyírbátori lakcím és a háztartáson belüli jövedelmi határ betartása (a bruttó minimálbér 500%-áig).
A civil szervezetek és a munkáltatók is segítenek
A Katolikus Karitász szeptember 30-ig várja az adományokat a hátrányos helyzetű gyerekeknek. A Máltai Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet jó állapotú, feleslegessé vált iskolatáskákat és tanszereket gyűjt – utóbbi tavaly 2000 táskát osztottak szét. Egyes munkáltatók is adnak iskolakezdési támogatást, ezért érdemes a munkahelyen is érdeklődni. A kormány a „Szülőföldön magyarul” programmal a határon túli magyar gyermekeket (erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, muravidéki, horvátországi) segíti: a szülők 100 ezer forintos támogatásra pályázhattak, ha megfeleltek a feltételeknek.
