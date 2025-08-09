A kállói önkormányzat is támogatja az iskolakezdést

Nappali oktatásban tanuló gyermekeknek és fiatal felnőtteknek nyújt anyagi támogatást az iskolakezdéshez a nagykállói önkormányzat. A finanszírozás természetesen feltételekhez kötött, ilyen többek között a nagykállói állandó lakóhely, a család egy főre jutó jövedelme, a benyújtási határidő betartása.

A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult augusztus 1. és október 31. között nyújthatja be. Az igénylőlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán szerezhető be, csatolandó dokumentumok: diákigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolata, utolsó havi nettó jövedelem igazolás, folyószámla szám.