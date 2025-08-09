augusztus 9., szombat

Emőd névnap

25°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagykálló

3 órája

A kállói önkormányzat is támogatja az iskolakezdést

Címkék#gyermek#kállói önkormányzat#dokumentumok#diákigazolvány

Aki nem adja be időben az igénylőlapot, lemondhat a plusz forintokról.

Nappali oktatásban tanuló gyermekeknek és fiatal felnőtteknek nyújt anyagi támogatást az iskolakezdéshez a nagykállói önkormányzat. A finanszírozás természetesen feltételekhez kötött, ilyen többek között a nagykállói állandó lakóhely, a család egy főre jutó jövedelme, a benyújtási határidő betartása. 

A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult augusztus 1. és október 31. között nyújthatja be. Az igénylőlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán szerezhető be, csatolandó dokumentumok: diákigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolata, utolsó havi nettó jövedelem igazolás, folyószámla szám.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu