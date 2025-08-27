augusztus 27., szerda

Mai évfordulók
Iskolatáskákkal lepték meg a gyermekjólétit (fotókkal) 

Címkék#ÉAK Nonprofit Kft#iskolatáska#adomány

Ne dobd ki az iskolatáskád! elnevezéssel hirdetett akciót a nyíregyházi önkormányzat és az ÉAK Nonprofit Kft. Az akció során iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú tárgyakat gyűjtöttek a nyíregyházi hulladékudvarokban.

Szon.hu
Fotó: Sipeki Péter

Az összegyűlt adományokat a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény számára adták át szerdán, ezek az intézmények  eljuttatják azokat a rászoruló gyermekek részére.

Iskolatáskákkal lepték meg a gyermekjólétit

Fotók: Sipeki Péter

Az eseményen jelen volt Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselő, Petró Árpád, az ÉAK Nonprofit Kft. cégvezetője, Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Intézmény vezetője és Szanyi Orsolya, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény vezetője.

 

