25 perce

I. István király, a legyőzhetetlen hadvezér

Erőskezű királyunk sok hadjáratot vezetett az ország egységének érdekében. A nemzeti ünnep apropóján István király emléke ihlette meg dr. Erdélyi Ivánt.

L. Tóth Lajos
I. István király, a legyőzhetetlen hadvezér

Az államalapítás és az állam­alapító Szent István király ünnepének alkalmából (augusztus 20.) a média révén sokat gyarapodhattak ismereteink erről a kiváló képességű magyar fejedelemről, majd első királyunkról. Kevés szó esett viszont arról, hogy milyen nagy hadvezér és hadszervező volt – kezdte írását hírportálunk olvasója, valamint a Kelet-Magyarország hűséges előfizetője, dr. Erdélyi Iván a nemzeti ünnep apropóján. – Talán egyetlen királyunk a történelmünk viharaiban, akit katonai téren senki sem tudott legyőzni. Sok hadjáratot vezetett országunk egységének érdekében. Országszervező munkája közben keményen kellett küzdeni a belső ellenállással, mert uralma kezdetben csak a Kárpát-medence északnyugati térségére és a Dunántúlra terjedt ki. Évtizedekbe került, míg teljesen egységesítette Magyarországot. Utolsó belső ellenségét, Ajtonyt, aki a bizánci császár szövetségese volt, 1028-ban verte le. Nem sokkal később Európa legerősebb államának a támadását kellett kivédenie. 

I. István király szobor
I. István király Fotó: MW


I. István király remek haditervet dolgozott ki

A Német-római Császárságban kihalt a Szász-dinasztia. (Az utolsó Szász császár, II. Henrik, egyébként testvére, Gizella királyné révén, István király sógora volt.) Az új uralkodó a Frank-dinasztia hercege, II. Konrád lett (1024–39). Ő már nem a keresztény univerzitás szellemében uralkodott, mint nagy elődje, I. Ottó és leszármazottai. Hűbérura lett a lengyeleknek, a cseheknek, és Magyarországot is vazallusává akarta tenni. A magyarokat azért sem szerette, mert ősét, Vörös Konrádot lenyilazták az augsburgi csatában. (Ezen alapul a Lehel kürtje című monda.) 
II. Konrád 1030. július 11-én hatalmas sereggel tört be Dévénynél magyar területre. István király időben mozgósította az ország egész haderejét. A határnál már várták a német támadókat. Konrád császárnak ezért már az országunkba betörve komoly nehézségei voltak. 
A jól felszerelt páncélos birodalmi hadsereg váratlan ellenállásba ütközött. Az augsburgi vereség miatt őseink jól megerősítették a nyugati magyar határt, a „gyepűelvét”. (Így nevezték a lakatlanul hagyott, de torlaszokkal és lesben álló íjászokkal védett, széles határsávot őseink. Vármegyénkben erre utalnak a régi helységnevek: Őr, Nyírlövő, Lövőpetri.) Már ennek a zónának az áttörése is nagy erőpróbát jelentett a német katonáknak.

István király remek haditervet dolgozott ki. Tudta, hogy a német főerőkkel kockázatos lenne megütközni, ezért seregét két részre osztotta. A kabar, besenyő és magyar lovas íjászokat előreküldte, és a dévényi határtól kezdve sűrű nyílzáporokkal, rajtaütésekkel gyengítették II. Konrád elbizakodott hadát. István király főseregével a Rábától keletre várakozott. A folyótól nyugatra a „felperzselt föld” taktikáját alkalmazta, ezért az ellenségnél élelem- és takarmányhiány keletkezett. 
Az utánpótlást a magyar lovas íjászok állandóan akadályozták. A német katonák közben súlyos veszteségeket szenvedve tartottak kelet felé. Éjszaka sem volt nyugtuk a száguldozó magyarok nyilaitól. A gyújtónyilak a sátraikat is felégették. Az élelemhiány miatt a szekérhúzó ökröket is kezdték levágni az éhező németek. II. Konrád végül a visszavonulás mellett döntött. Ekkor királyunk pihent serege üldözőbe vette a megtört hadakat. Kapuvár közelében megverték a németeket. Ezután Bécs (ekkor még kevésbé jelentős) városát is elfoglalták. 
A maradék birodalmi sereget elfogták, megadásra kényszerítették. Később csak jó fejpénzért engedték el az élve maradt német katonákat. Konrád császár a következő évben békére kényszerült. István, első királyunk ismételten győzelmet aratott. A korabeli német krónika, a bajor altaichi évkönyvek a következőt jegyezték le a sikertelen hadjáratról: „Konrád császár, aki hadsereggel ment Magyarországra…, sereg nélkül (sine militia) és minden eredmény nélkül tért vissza, mert a sereg éhség folytán elpusztult…” A térségben egyedüli országként Magyarország megőrizte függetlenségét. 
Szent István király vezérei, katonái mellett ez a nagy győzelem a magyar népnek is köszönhető. Nélkülük nem lehetett volna megoldani a hadműveleti területek kiürítését. Bíztak királyukban, és nem kértek a nyugati hódítókból. 

Dr. Erdélyi Iván 

 


 

