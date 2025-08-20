I. István király, a legyőzhetetlen hadvezér

Az államalapítás és az állam­alapító Szent István király ünnepének alkalmából (augusztus 20.) a média révén sokat gyarapodhattak ismereteink erről a kiváló képességű magyar fejedelemről, majd első királyunkról. Kevés szó esett viszont arról, hogy milyen nagy hadvezér és hadszervező volt – kezdte írását hírportálunk olvasója, valamint a Kelet-Magyarország hűséges előfizetője, dr. Erdélyi Iván a nemzeti ünnep apropóján. – Talán egyetlen királyunk a történelmünk viharaiban, akit katonai téren senki sem tudott legyőzni. Sok hadjáratot vezetett országunk egységének érdekében. Országszervező munkája közben keményen kellett küzdeni a belső ellenállással, mert uralma kezdetben csak a Kárpát-medence északnyugati térségére és a Dunántúlra terjedt ki. Évtizedekbe került, míg teljesen egységesítette Magyarországot. Utolsó belső ellenségét, Ajtonyt, aki a bizánci császár szövetségese volt, 1028-ban verte le. Nem sokkal később Európa legerősebb államának a támadását kellett kivédenie.

I. István király Fotó: MW



I. István király remek haditervet dolgozott ki

A Német-római Császárságban kihalt a Szász-dinasztia. (Az utolsó Szász császár, II. Henrik, egyébként testvére, Gizella királyné révén, István király sógora volt.) Az új uralkodó a Frank-dinasztia hercege, II. Konrád lett (1024–39). Ő már nem a keresztény univerzitás szellemében uralkodott, mint nagy elődje, I. Ottó és leszármazottai. Hűbérura lett a lengyeleknek, a cseheknek, és Magyarországot is vazallusává akarta tenni. A magyarokat azért sem szerette, mert ősét, Vörös Konrádot lenyilazták az augsburgi csatában. (Ezen alapul a Lehel kürtje című monda.)

II. Konrád 1030. július 11-én hatalmas sereggel tört be Dévénynél magyar területre. István király időben mozgósította az ország egész haderejét. A határnál már várták a német támadókat. Konrád császárnak ezért már az országunkba betörve komoly nehézségei voltak.

A jól felszerelt páncélos birodalmi hadsereg váratlan ellenállásba ütközött. Az augsburgi vereség miatt őseink jól megerősítették a nyugati magyar határt, a „gyepűelvét”. (Így nevezték a lakatlanul hagyott, de torlaszokkal és lesben álló íjászokkal védett, széles határsávot őseink. Vármegyénkben erre utalnak a régi helységnevek: Őr, Nyírlövő, Lövőpetri.) Már ennek a zónának az áttörése is nagy erőpróbát jelentett a német katonáknak.