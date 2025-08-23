Itt jött össze Pamela Anderson és Liam Neeson – Nyíregyházának is köze van a románchoz?!

A nyíregyházi Krúdy mozi augusztus 23-ai, szombati műsora:

12.15: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (kn) – magyar animációs film

13.35: Rosszfiúk 2. (12) – amerikai animációs vígjáték

15.30: Egérfutam (12) – német–angol animációs film

17.30: Futni mentem (12) – magyar romantikus vígjáték

19.25: Csupasz pisztoly (16) – amerikai vígjáték

A marcona akcióhős mellett a komikus szerep is jól áll Liam Neesonnak, ráadásul Pamela Andersont is régen láttuk már ebben a műfajban. A nevetés az ikonikus vígjáték rebootja esetén is garantált.

