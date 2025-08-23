1 órája
Itt jött össze Pamela Anderson és Liam Neeson – Nyíregyházának is köze van a románchoz?!
Soha nem gondoltuk volna, hogy ezt a párost ennyire közel látjuk egymáshoz valaha! Azonban lesz rá lehetőségünk a nyíregyházi művészmoziban.
Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz Pisztoly londoni bemutatóján
Fotó: AFP
A nyíregyházi Krúdy mozi augusztus 23-ai, szombati műsora:
12.15: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (kn) – magyar animációs film
13.35: Rosszfiúk 2. (12) – amerikai animációs vígjáték
15.30: Egérfutam (12) – német–angol animációs film
17.30: Futni mentem (12) – magyar romantikus vígjáték
19.25: Csupasz pisztoly (16) – amerikai vígjáték
A marcona akcióhős mellett a komikus szerep is jól áll Liam Neesonnak, ráadásul Pamela Andersont is régen láttuk már ebben a műfajban. A nevetés az ikonikus vígjáték rebootja esetén is garantált.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltót gyászolnak Beregben
Nagy éjjeli balhé volt Sóstón – fotón a férfi, akit már a rendőrség is keres
Nincs munkácsi sérült a magyar kórházakban, de Kisvárda korábban már bizonyított a menekültek ellátásában