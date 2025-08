Japán élmény: aranyos nyíregyházi diákok origami darvai Hiroshimában

– Ezután egy újabb hatalmas élmény következett. Kiotóba utaztunk a világ leghíresebb, legpontosabb tömegközlekedési eszközével, a shinkansennel: 400 km-t 2 óra 5 perc alatt tettünk meg! Kiotóból kirándultunk Hiroshimába, ahol a Peace Memorial Parkban, illetve a múzeumban sétáltunk az atombomba áldozataira emlékezve. Ide hoztam el az osztályom, illetve az 5. A osztály (Nyíregyházi Arany János Gimnázium) által készített 25 origami darut, és helyeztem el Sadako tiszteletére állított emlékműhöz. Sadako 2 éves volt, amikor ledobták az atombombát, ők 1,6 km-re laktak a becsapódástól. Ezt túlélték a családjával, majd 10 éves korában leukémiát állapítottak meg nála az atombomba utóhatásaként, és maximum egy évet adtak neki az orvosok. A kórházban egy barátnője mesélte neki azt a legendát, hogy aki meghajtogat 1000 origami darut, annak teljesül egy kívánsága. Egyes legendák szerint sikerült neki a gyógyszerei papírjaiból és egyéb más kis papírból megcsinálni az 1000 darab darut, más források azt írják, hogy haláláig 664 sikerült, a többit pedig a barátai csinálták meg. Akik a halála után országos gyűjtést indítottak, hogy Sadakónak és minden más áldozatul esett gyermeknek az emlékére létrehozzanak egy emlékparkot. Több mint háromezer japán iskolából érkeztek felajánlások és levelek az emlékhely megvalósítására, és végül 1958-ban avatták fel a szobrot a Hirosimai Békeparkban, amely Sadakót ábrázolja - kezében egy arany daruval. A szobor lábánál egy emléktáblán a következő felirat olvasható: „This is our cry. This is our prayer. Peace in the world” („Ez a mi kiáltásunk. Ez a mi imánk. Legyen béke a Földön”). Ma már számos országban kicsik ezrei hajtogatnak madarakat és küldik el az emlékműhöz békeüzeneteiket. Becslések szerint több mint 9 tonna papírdaru érkezik Hirosimába évente. Mindig kiállítják őket egy hiroshimai stadionban, emlékeztetőül a világ számára. Ezt a sztorit elmeséltem a fent említett két osztálynak és közösen hajtogattuk meg a darukat, amiket elhoztam ide, így az „aranyos” darvak is ott vannak az emlékparkban.

Miyajima szigetére hajóval mentünk át. Ez a sziget Japán beltengerének a nyugati részén található, japánul a neve azt jelenti, hogy „a Szentély Szigete”. Az UNESCO világörökségi helyszíne, a legismertebb része a díszkapu, azaz a torii. Kámforfából készült, dagálykor a vízben áll, apálykor viszont iszapos talaj veszi körül.