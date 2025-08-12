augusztus 12., kedd

Oktatás

1 órája

Ennek a fejlesztésnek a gyerekek örülnek majd a legjobban a Kertvárosban

Címkék#játszótér#Kertvárosi Tagintézményben#Nyíregyháza#tankerületi központ#fejlesztés

Hárommillió forintos fejlesztés az iskolában. Megújult játszótér és open air tanterem fogadja szeptembertől a visszatérő és az új diákokat a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményében.

Munkatársunktól

– A Kertvárosi Tagintézményben még 2004-ben épült az a játszótér, amely mára olyan állapotba került, hogy a gyerekek biztonsága érdekében korszerűsíteni kellett. Iskolaidőben, a  szabadidős foglalkozások alkalmával lehetőséget biztosítanak a pedagógusok a testmozgásra, az aktivitást igénylő játékokra, ezért a fenttartó közel 3 millió forintból felújíttatta a játszótéri eszközöket. Az udvarra kombinált mászókát telepítettek, amely tartalmaz egy kéttornyú várat csúszdával és híddal.  Alatta ütéscsillapító talaj gondoskodik a gyerekek testi épségéről. Hogy a játszótér valóban tartós legyen, ezért két rétegben felületkezelték, vastag lazúr fedőréteggel vonták be a szakemberek az eszközöket – tájékoztatta portálunkat Pécsi Beáta Ágnes, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója.

játszótér, open air tanterem, Kertváros, Kertvárosi Tagintézmény, Nyíregyháza
A Kertvárosi Tagintézmény udvarán szétnézni is jó érzés a megújult játszótéren
Fotó: Iskola

Megújult játszótér és open air tanterem a kertvárosi diákoknak

– A Könyök utcai iskolában az egészséges életmódra nevelés jegyében sokat tartózkodnak a tanulók a szabadban. Nem csupán a tanórán kívüli használják az udvart, hanem gyakran a tanítási órákat is itt tartják meg. Ehhez megfelelő infrastruktúrával rendelkezik az iskola, hiszen 2022-ben vehették a birtokukba a tanulók azt az univerzális sportpályát, amit a tankerületi központ akkor,  közel 40 millió forintos beruházással valósított meg. Három évvel ezelőtt a Kertvárosi Tagintézmény egy több sportág gyakorlására alkalmas pályával gazdagodott, amit előszeretettel használnak testnevelés órákon.

– A szabadban megtartott foglalkozások lehetőségét bővíti az az open air tanterem is, amely már a Kertvárosban is fogadja a tanulókat. 

Az udvar árnyékos részén kialakítottak egy természetes anyagokból készült „tantermet” tanulói padokkal, székekkel, táblával, tanári asztallal, hogy kellemes idő esetén egy-egy osztálynak a természet közelségében, a szabadban is tarthassanak a pedagógusok  tanórákat.

Ezzel is olyan nevelési célokat valósítanak meg az iskola tanárai, mint a természet szeretetére, a természeti értékeink védelmének, valamint a hagyományok tiszteletére nevelés – tudatta a tankerületi igazgató.

játszótér, open air tanterem, Kertváros, Kertvárosi Tagintézmény, Nyíregyháza
A Kertvárosi Tagintézmény megújult játszótérrel várja a diákokat
Fotó: Iskola

 

 

