Nyíregyháza
53 perce
Jó kis programsorozat volt a Jósavárosi Napok (fotókkal)
Fotó: Sipeki Péter
A Jósavárosi Napok a nyíregyházi Jósaváros városrész egyik legnagyobb rendezvénye, melyen a hagyományokhoz híven a színpadi programok mellett számos kiegészítő elemmel is készültek a szervezők.
