Nyíregyháza

53 perce

Jó kis programsorozat volt a Jósavárosi Napok (fotókkal)

Szon.hu
Jó kis programsorozat volt a Jósavárosi Napok (fotókkal)

Fotó: Sipeki Péter

A Jósavárosi Napok a nyíregyházi Jósaváros városrész egyik legnagyobb rendezvénye, melyen a hagyományokhoz híven a színpadi programok mellett számos kiegészítő elemmel is készültek a szervezők.

Jó kis programsorozat volt a Jósavárosi Napok

Fotók: Sipeki Péter

 

