augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

36°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jósavárosi Napok

2 órája

Együtt ünnepel a város apraja-nagyja Jósavárosban

Címkék#Nyíregyháza#Ungvár sétány#Jósaváros

Közeleg Nyíregyháza egyik legrégibb városrészének ünnepe. A Jósavárosi Napok az idén is a mozgásról, a kikapcsolódásról és a közösségépítésről szól.

Munkatársunktól

Közeleg augusztus idusa, ami Nyíregyházán minden évben egyet jelent a Jósavárosi Napokkal. A városrész ünnepe az idén is kétnapos, a programok pedig a mozgásról, a kikapcsolódásról és a közösségépítésről szólnak. 

Jósavárosi Napok, sportnap, Jósaváros, Nyíregyháza
Jósavárosi Napok: az első napon a sportoké és a mozgásé a főszerep
Fotó: Sipeki Péter archívuma

Az augusztus 15-én, pénteken 15 órakor kezdődő megnyitó után a sporté a főszerep: a Jósavárosi Művelődési Házban és az előtte lévő sétányon senior torna, a Muay Thay Jakab Team és mediball várja az érdeklődőket, akik pingpongozhatnak, íjászkodhatnak, gokartozhatnak is. A sport mellett életmód- és dietetikai tanácsadással, fittségi felméréssel, kézműves foglalkozással is készül a szervező A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület.

Jósavárosi napok

Fotók: Sipeki Péter

Jósavárosi Napok: az idei lesz az ötvenegyedik

Másnap 15 órakor kezdődnek az 51. Jósavárosi Napok programjai: a nyitányt a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és majorette csoport előadásában hallhatja-láthatja az Ungvár sétány közönsége, majd a helyi az óvodások, nyugdíjasok, művészeti csoportok és sportegyesületek műsorait, bemutatója következik. Késő délután színpadra lép a Country Boots, Boda Izabella és a Golden Dance Group, énekel Horváth Margit és Gulyás Attila, a Móricz Zsigmond Színház két művésze, a tűztánc után pedig utcabál kezdődik 21.30-kor, a zenét a Vox együttes biztosítja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu