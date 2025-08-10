Együtt ünnepel a város apraja-nagyja Jósavárosban

Közeleg augusztus idusa, ami Nyíregyházán minden évben egyet jelent a Jósavárosi Napokkal. A városrész ünnepe az idén is kétnapos, a programok pedig a mozgásról, a kikapcsolódásról és a közösségépítésről szólnak.

Jósavárosi Napok: az első napon a sportoké és a mozgásé a főszerep

Fotó: Sipeki Péter archívuma

Az augusztus 15-én, pénteken 15 órakor kezdődő megnyitó után a sporté a főszerep: a Jósavárosi Művelődési Házban és az előtte lévő sétányon senior torna, a Muay Thay Jakab Team és mediball várja az érdeklődőket, akik pingpongozhatnak, íjászkodhatnak, gokartozhatnak is. A sport mellett életmód- és dietetikai tanácsadással, fittségi felméréssel, kézműves foglalkozással is készül a szervező A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület.