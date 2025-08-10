46 perce
Együtt ünnepel a város apraja-nagyja Jósavárosban
Közeleg Nyíregyháza egyik legrégibb városrészének ünnepe. A Jósavárosi Napok az idén is a mozgásról, a kikapcsolódásról és a közösségépítésről szól.
Az augusztus 15-én, pénteken 15 órakor kezdődő megnyitó után a sporté a főszerep: a Jósavárosi Művelődési Házban és az előtte lévő sétányon senior torna, a Muay Thay Jakab Team és mediball várja az érdeklődőket, akik pingpongozhatnak, íjászkodhatnak, gokartozhatnak is. A sport mellett életmód- és dietetikai tanácsadással, fittségi felméréssel, kézműves foglalkozással is készül a szervező A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület.
Jósavárosi napokFotók: Sipeki Péter
Jósavárosi Napok: az idei lesz az ötvenegyedik
Másnap 15 órakor kezdődnek az 51. Jósavárosi Napok programjai: a nyitányt a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és majorette csoport előadásában hallhatja-láthatja az Ungvár sétány közönsége, majd a helyi az óvodások, nyugdíjasok, művészeti csoportok és sportegyesületek műsorait, bemutatója következik. Késő délután színpadra lép a Country Boots, Boda Izabella és a Golden Dance Group, énekel Horváth Margit és Gulyás Attila, a Móricz Zsigmond Színház két művésze, a tűztánc után pedig utcabál kezdődik 21.30-kor, a zenét a Vox együttes biztosítja.
