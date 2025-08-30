Olyan történik vasárnap Nyíregyházán, amire még nem volt példa

Fegyverek hangjától lesz hangos vasárnap délelőtt a Felsősimán lévő Vuk Lőtér. Már 9 órakor megkezdődik az I. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Jótékonysági Koronglövészet Nyíregyházán. A részvételi díj 20 ezer forint, ami egyben adomány is, ugyanis a teljes bevétel a vármegyei oktatókórház Jósa András Tagkórházának gyermekosztályát támogatják a résztvevők.

Jótékonysági koronglövészet lesz vasárnap Nyíregyházán a felsősimai Vuk lőtéren

Illusztráció: MW-archív

A jótékonysági koronglövészeten négy kategóriában állnak a lőállásba

A jótékonysági koronglövészeten Nyíregyházán négy kategóriában mérettethetik meg magukat az indulók. Külön versenyeznek a nőt és az a cél, hogy az ötven korong ellövése legyen igazi élményvadászat. Külön kategóriában indulhatnak azok, akik nem sportlövők, nem vadászok, nincs ilyen papírjuk, de szeretnék kipróbálni magukat a koronglövészetben. Az utolsó két nagy csoportot a vadászok és legvégül a sport- vagy koronglövők alkotják – mondta el portálunknak a főszervező.

Mikucza Zsolt a jótékonysági koronglövészet megálmodója bízik abban, hogy nem csak versenyzők töltik majd meg a lőteret, hanem sokan érdeklődőként látogatnak ki a rendezvényre, ahol a legjobb érzés nem a győzelem lesz, hanem a jótékonyság, a nemes cél, hogy a gyermekek gyógyításához járulhatnak hozzá a nevezéssel és a felajánlásokkal. Nevezni a helyszínen is lehet reggel fél 8-tól.

Más témákat is ajánlunk: