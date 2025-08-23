Batyus buli jó célért
1 órája
Jótékonysági szüreti mulatság a Kölyökvárban
Batyus szüreti mulatság lesz a Kölyökvárban
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Szüreti mulatsággal köszöntik az őszt Nyíregyházán, a Kölyökvárban. A jótékonysági batyus buli szeptember 27-én 19 órakor kezdődik, a zenéről a Vox együttes gondoskodik. A bevételéből a szabadidő szórakoztató eltöltését segítő játékokat, lego- és biliárdasztalt szeretnének vásárolni az intézményben. A belépőjegyek kizárólag elővételben válthatók meg a Kölyökvárban, ugyanitt tombolafelajánlásokat is jó szívvel fogadnak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre