Jótékonysági szüreti mulatság a Kölyökvárban

Szüreti mulatsággal köszöntik az őszt Nyíregyházán, a Kölyökvárban. A jótékonysági batyus buli szeptember 27-én 19 órakor kezdődik, a zenéről a Vox együttes gondoskodik. A bevételéből a szabadidő szórakoztató eltöltését segítő játékokat, lego- és biliárdasztalt szeretnének vásárolni az intézményben. A belépőjegyek kizárólag elővételben válthatók meg a Kölyökvárban, ugyanitt tombolafelajánlásokat is jó szívvel fogadnak.