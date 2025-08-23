augusztus 23., szombat

Batyus buli jó célért

1 órája

1 órája

Jótékonysági szüreti mulatság a Kölyökvárban

Címkék#Kölyökvár#Nyíregyháza#szüreti mulatság

Munkatársunktól
Jótékonysági szüreti mulatság a Kölyökvárban

Batyus szüreti mulatság lesz a Kölyökvárban

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szüreti mulatsággal köszöntik az őszt Nyíregyházán, a Kölyökvárban. A jótékonysági batyus buli szeptember 27-én 19 órakor kezdődik, a zenéről a Vox együttes gondoskodik. A bevételéből a szabadidő szórakoztató eltöltését segítő játékokat, lego- és biliárdasztalt szeretnének vásárolni az intézményben. A belépőjegyek kizárólag elővételben válthatók meg a Kölyökvárban, ugyanitt tombolafelajánlásokat is jó szívvel fogadnak.

 

