Mobil ügyintézés
3 órája
Jövőhéten hét megyei településre gördül be a kormányablakbusz
Jövő héten az alábbi szabolcs-szatmár-beregi településeken intézhetik ügyeiket a kormányablakbuszban
Fotó: MW-archív
Helyben intézhetik ügyeiket a szabolcs-szatmár-beregiek, több megyei településre is érkezik a kormányablakbusz. Az alábbi helyszíneken várják az ügyfeleket:
- augusztus 25., hétfő 9–14 óra: Ilk (közös önkormányzati hivatal);
- augusztus 26., kedd 9–14 óra: Tiszaszalka (közös önkormányzati hivatal);
- augusztus 27., szerda 9–11.30: Tiszaadony (közös önkormányzati hivatal), Tiszakerecseny 12.30–16 óra (közös önkormányzati hivatal);
- augusztus 28., csütörtök 9–11.30: Csaroda (közös önkormányzati hivatal), 12.30–15.30: Vámosatya (közös önkormányzati hivatal);
- augusztus 29., péntek 9–12 óra: Nyírmada (polgármesteri hivatal).
A kormányablakbuszokban egyebek mellett az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel, parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele, útlevél igénylése, DÁP regisztráció.
