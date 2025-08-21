augusztus 21., csütörtök

1 órája

Jövőhéten hét megyei településre gördül be a kormányablakbusz

Címkék#Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye#kormányablakbusz#ügyintézés

Munkatársunktól
Jövőhéten hét megyei településre gördül be a kormányablakbusz

Jövő héten az alábbi szabolcs-szatmár-beregi településeken intézhetik ügyeiket a kormányablakbuszban

Fotó: MW-archív

Helyben intézhetik ügyeiket a szabolcs-szatmár-beregiek, több megyei településre is érkezik a kormányablakbusz. Az alábbi helyszíneken várják az ügyfeleket:

  • augusztus 25., hétfő 9–14 óra: Ilk (közös önkormányzati hivatal);
  • augusztus 26., kedd 9–14 óra: Tiszaszalka (közös önkormányzati hivatal);
  • augusztus 27., szerda 9–11.30: Tiszaadony (közös önkormányzati hivatal), Tiszakerecseny 12.30–16 óra (közös önkormányzati hivatal);
  • augusztus 28., csütörtök 9–11.30: Csaroda (közös önkormányzati hivatal), 12.30–15.30: Vámosatya (közös önkormányzati hivatal);
  • augusztus 29., péntek 9–12 óra: Nyírmada (polgármesteri hivatal).

A kormányablakbuszokban egyebek mellett az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentése, vezetői engedéllyel, parkolási igazolvánnyal  kapcsolatos ügyintézés, diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele, útlevél igénylése, DÁP regisztráció.

 

 

