Több ezer gumikacsa lepi el a sóstói csónakázótavat – mi lesz itt, kérem?!

Sárga gumikacsák lepik el a sóstói csónakázótavat, második alkalommal teszik vízre a sípoló kis szárnyasokat, s ismét nemes céllal: a Rotary Club Nyírség a támogatók segítségével ezúttal is félautomata defibrillátorokat szeretne vásárolni, melyeket Nyíregyháza frekventált részein, Örökösföldön és a Jósavárosban helyeznének ki. Azok, akik mindennek részesei szeretnének lenni a jótékonysági kacsaúsztatásnak, a tavalyihoz hasonlóan kacsajegyekkel járulhatnak hozzá az akció sikeréhez.

Fotó: KM-archív, Dodó Ferenc

Minden adományjegyhez tartozik egy gumikacsa, ezeknek a sorszáma megegyezik. A verseny első száz és utolsó három befutója értékes ajándékot kap. Érdemes tehát minél több adományjegyet beszerezni, hiszen amellett, hogy növeljük a saját esélyeinket, támogatunk egy nemes célt is. A II. Jótékonysági kacsaúsztatás – ami ebben az évben is a VIDOR Fesztivál programjának része – augusztus 23-án, szombaton 15 órakor kezdődik.