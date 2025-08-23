augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Több ezer gumikacsa lepi el a sóstói csónakázótavat – mi lesz itt, kérem?!

Címkék#Vidor Fesztivál#Rotary Club Nyírség#Jótékonysági kacsaúsztatás

Több ezer sárga gumikacsa indul útnak szombat délután a sóstói csónakázótavon. A Rotary Club Nyírség II. Jótékonysági kacsaúsztatása a VIDOR Fesztivál programjának része.

Munkatársunktól

Sárga gumikacsák lepik el a sóstói csónakázótavat, második alkalommal teszik vízre a sípoló kis szárnyasokat, s ismét nemes céllal: a Rotary Club Nyírség a támogatók segítségével ezúttal is félautomata defibrillátorokat szeretne vásárolni, melyeket Nyíregyháza frekventált részein, Örökösföldön és a Jósavárosban helyeznének ki. Azok, akik mindennek részesei szeretnének lenni a jótékonysági kacsaúsztatásnak, a tavalyihoz hasonlóan kacsajegyekkel járulhatnak hozzá az akció sikeréhez. 

A Rotary Club Nyírség második alkalommal szervez jótékonysági kacsaúsztatást.
Kacsaúsztatás Sóstón: jótékonysági akciójának bevételéből újabb félautomata defibrillátorokat szeretne vásárolni a Rotary Club Nyírség 
Fotó: KM-archív, Dodó Ferenc 

Minden adományjegyhez tartozik egy gumikacsa, ezeknek a sorszáma megegyezik. A verseny első száz és utolsó három befutója értékes ajándékot kap. Érdemes tehát minél több adományjegyet beszerezni, hiszen amellett, hogy növeljük a saját esélyeinket, támogatunk egy nemes célt is. A II. Jótékonysági kacsaúsztatás – ami ebben az évben is a VIDOR Fesztivál programjának része – augusztus 23-án, szombaton 15 órakor kezdődik.

Kacsaúsztatás a sóstói csónakázótavon

A Rotary Club Nyírség elnöke, Diczkóné Untener Mónika szívügye ez az akció, az előzőt is ő szervezte és izgulta végig – feleslegesen, ugyanis rengetegen álltak a szervezet mellé. Több százan szurkoltak a tóparton a gumikacsáiknak, és nem feltétlenül a tombola miatt. Persze, az sem utolsó szempont, hiszen az idén is értékes nyereményeket sorolnak ki:

  • két személyes, két éjszakás pihenés;
  • egy neves fogadó 25 ezer forint értékű utalványa;
  • állatkerti, élményfürdő, konditermi belépők, színházjegyek;
  • Lego-ajándékok, tesztvezetések találnak gazdára.

Az idén is lesznek kísérőprogramok, gyermeksarok, és minden, ami egy ízig-vérig családi kikapcsolódáshoz kell. 

Akinek még nincs kacsajegye, de szeretne, 10 órától a helyszínen beszerezheti, tehát még nincs késő ahhoz, hogy hozzájáruljanak a II. Jótékonysági kacsaúsztatás sikeréhez.

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu