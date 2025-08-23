1 órája
Több ezer gumikacsa lepi el a sóstói csónakázótavat – mi lesz itt, kérem?!
Több ezer sárga gumikacsa indul útnak szombat délután a sóstói csónakázótavon. A Rotary Club Nyírség II. Jótékonysági kacsaúsztatása a VIDOR Fesztivál programjának része.
Sárga gumikacsák lepik el a sóstói csónakázótavat, második alkalommal teszik vízre a sípoló kis szárnyasokat, s ismét nemes céllal: a Rotary Club Nyírség a támogatók segítségével ezúttal is félautomata defibrillátorokat szeretne vásárolni, melyeket Nyíregyháza frekventált részein, Örökösföldön és a Jósavárosban helyeznének ki. Azok, akik mindennek részesei szeretnének lenni a jótékonysági kacsaúsztatásnak, a tavalyihoz hasonlóan kacsajegyekkel járulhatnak hozzá az akció sikeréhez.
Minden adományjegyhez tartozik egy gumikacsa, ezeknek a sorszáma megegyezik. A verseny első száz és utolsó három befutója értékes ajándékot kap. Érdemes tehát minél több adományjegyet beszerezni, hiszen amellett, hogy növeljük a saját esélyeinket, támogatunk egy nemes célt is. A II. Jótékonysági kacsaúsztatás – ami ebben az évben is a VIDOR Fesztivál programjának része – augusztus 23-án, szombaton 15 órakor kezdődik.
Kacsaúsztatás a sóstói csónakázótavon
A Rotary Club Nyírség elnöke, Diczkóné Untener Mónika szívügye ez az akció, az előzőt is ő szervezte és izgulta végig – feleslegesen, ugyanis rengetegen álltak a szervezet mellé. Több százan szurkoltak a tóparton a gumikacsáiknak, és nem feltétlenül a tombola miatt. Persze, az sem utolsó szempont, hiszen az idén is értékes nyereményeket sorolnak ki:
- két személyes, két éjszakás pihenés;
- egy neves fogadó 25 ezer forint értékű utalványa;
- állatkerti, élményfürdő, konditermi belépők, színházjegyek;
- Lego-ajándékok, tesztvezetések találnak gazdára.
Az idén is lesznek kísérőprogramok, gyermeksarok, és minden, ami egy ízig-vérig családi kikapcsolódáshoz kell.
Akinek még nincs kacsajegye, de szeretne, 10 órától a helyszínen beszerezheti, tehát még nincs késő ahhoz, hogy hozzájáruljanak a II. Jótékonysági kacsaúsztatás sikeréhez.
Bravúr a javából! Telt ház előtt a Szpari legyőzte a DVTK-t