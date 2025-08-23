augusztus 23., szombat

Jótékonyság

26 perce

Mi történhetett? Több ezer sárga kacsa lepte el a sóstói csónakázótavat

Címkék#Rotary Club Nyírség#defibrillátor#jótékonyság

A Rotary Club Nyírség félautomata defibrillátorokat szeretne vásárolni. A II. Jótékonysági kacsaúsztatás óriási sikert aratott.

Munkatársunktól

Aki messziről nézte szombaton délután a sóstói csónakázótavat, rácsodálkozhatott a látványra: sárgába borult a tó vize. Aki viszont közelebb ment, azt láthatta, hogy 3 ezer sárga gumikacsa lepi el a tavat, természetesen nem véletlenül. 

kacsaúsztatás
Rengeteg szurkolót vonzott a kacsaúsztatás
Fotó. Dodó Ferenc

Jótékonysági célt szolgált a kacsaúsztatás 

A Rotary Club Nyírség most rendezte meg a II. Jótékonysági kacsaúsztatást: a szervezet a támogatók segítségével ezúttal is félautomata defibrillátorokat szeretne vásárolni, melyeket Örökösföldön és a Jósavárosban helyeznének ki. Aki szeretett volna hozzájárulni e nemes cél megvalósulásához, kacsajegyeket vásárolhatott. 

A Rotary Club Nyírség II. Jótékonysági kacsaúsztatása Sóstón

Fotók: Dodó Ferenc

Minden adományjegyhez tartozott egy gumikacsa, a verseny első száz és utolsó három befutója értékes ajándékot kapott – összesen 170 ajándék talált gazdára. Remek volt a hangulat, több százan szurkoltak a gumikacsáknak, de kísérőprogramok is várták a Sóstóra látogatókat. 

 

