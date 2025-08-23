Mi történhetett? Több ezer sárga kacsa lepte el a sóstói csónakázótavat

Aki messziről nézte szombaton délután a sóstói csónakázótavat, rácsodálkozhatott a látványra: sárgába borult a tó vize. Aki viszont közelebb ment, azt láthatta, hogy 3 ezer sárga gumikacsa lepi el a tavat, természetesen nem véletlenül.

Rengeteg szurkolót vonzott a kacsaúsztatás

Fotó. Dodó Ferenc

Jótékonysági célt szolgált a kacsaúsztatás

A Rotary Club Nyírség most rendezte meg a II. Jótékonysági kacsaúsztatást: a szervezet a támogatók segítségével ezúttal is félautomata defibrillátorokat szeretne vásárolni, melyeket Örökösföldön és a Jósavárosban helyeznének ki. Aki szeretett volna hozzájárulni e nemes cél megvalósulásához, kacsajegyeket vásárolhatott.