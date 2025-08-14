Megfosztották trónjától a Kalóriakirályt, lefoglalták az influenszer veszélyes étrendkiegészítőit

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrzést folytat a Kalóriakirály néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra, azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra, derült fény - olvasható az NKFH honlapján.

Jogszerűtlenül forgalmazta étrendkiegészítőit a Kalóriakirály

Illusztráció: MW-Archív

A Kalóriakirály három termékét is zárolták

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb határozott lépést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében. A két hatóság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a Kalóriakirály termékeit raktározó és forgalmazó logisztikai központban.

Az akció eredményeként az NKFH ellenőrei több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le, amelyek piaci értéke – a https://kaloria-kiraly.com oldalon feltüntetett akciós árak alapján – közel 5,5 millió forintra tehető.

A hatóságok szorosan együttműködve dolgoztak annak érdekében, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során.

A zárolt három termék:

• Kalóriakirály zsírpusztító szérum: étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g),

• Kalóriakirály éhségűző elixír: étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db),

• Kalóriakirály szírpusztító extra 37,67%-al több hatóanyag: étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db)

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet. Az NKFH korábban elrendelte a termékek forgalmazásának megszüntetését, és kötelezte a domain-szolgáltatót a termékeket kínáló weboldal felfüggesztésére. Ennek ellenére az influenszer – aki a forgalmazásért is felelős – egy külföldi üzemeltetésű domain alatt újra elérhetővé tette a termékeket, tudatosan kijátszva a hatósági döntést. Ezt követően – a hazai lakcím ismeretében - a terméket kivonták a forgalomból és kiküldték a kivonására kötelező végzést és az eljárás megindításáról szóló tájékoztató levelet az influenszernek.