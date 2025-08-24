augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
szon.hu PODCAST

1 órája

Szülők, figyelem! Ezt rontjuk el a legtöbbször, amikor a kamasszal beszélünk

Címkék#szon podcast#Müller Csaba#kommunikáció#coach#kamasz

Müller Csaba coach szerint a szülők a szavaikon keresztül formálják a kapcsolatukat gyermekeikkel. Kamaszok esetében különösen fontos, hogyan és miről beszélünk velük, mert ez határozza meg, megnyílnak-e vagy bezárkóznak.

Munkatársunktól

Még néhány nap és becsengetnek, a gyerekek visszaülnek az iskolapadba, azonban a tanévkezdés nem csak a őket zökkenti vissza a hétköznapokba, hanem a szülőket is. Talán nyáron mindannyian egy kicsit szabadabban, kötöttségektől mentesen életek, a közös programok révén pedig az átlagostól több időt töltöttek el egymással, ami közelebb hozta egymáshoz szülőt és gyermekét. Vitathatatlan, hogy a kamaszok nevelése az egyik legbonyolultabb feladat a szülők számára, ugyanakkor meg lehet- és meg is kell találni velük a hangot, hívta fel a figyelmet Müller Csaba coach, vezetőfejlesztő tréner. A szakember az idén júliusban járt a Mathias Corvinus Collegium (MCC)  nyíregyházi képzési központjában, a vele készített interjút az iskolakezdésre időzítettük olvasóinknak. 

kamaszokról szól az előadás
A kamaszok önállóságra törekednek, gyakran mondanak ellent. Meg kell hallgatni, s ez biztonságot ad neki –mondja a szakember
Fotó: Szarka Lajos 

Kamaszok: ebben a korban keresik önmagukat

Minden szülő szeretné tudni, mi az a titkos eszköztár, amivel a mai kamaszok is mesélni kezdenek magukról, és mik azok a közléssorompók, amiket akaratlanul is alkalmazva hozzájárulunk a bezárkózásukhoz. Müller Csaba szerint a kulcs a szavainkon keresztül kifejezhető eszköztárban rejlik. Hogyan fejezi ki magát a szülő, mit mond gyerekének, meghallgatja-e őt. Mit gondol egy-egy szituációban, ítélkezik és papol, vagy értően s érzően meghallgatja a gyerekét. 

A tréner, coach életszerű példákat is hozott előadásában, amit a nyíregyházi szülők meghallgattak, majd kérdeztek is tőle. Az est egyik legfontosabb üzenete a példamutatás volt, amivel másokat befolyásolhatunk. 

S ha a kamaszok megosztják, mi történik velük az iskolában, a barátaik körében, közlik velünk érzéseiket, mi zajlik bennük valójában, közelebb kerülhetünk hozzájuk. A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg: 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu