Szülők, figyelem! Ezt rontjuk el a legtöbbször, amikor a kamasszal beszélünk

Még néhány nap és becsengetnek, a gyerekek visszaülnek az iskolapadba, azonban a tanévkezdés nem csak a őket zökkenti vissza a hétköznapokba, hanem a szülőket is. Talán nyáron mindannyian egy kicsit szabadabban, kötöttségektől mentesen életek, a közös programok révén pedig az átlagostól több időt töltöttek el egymással, ami közelebb hozta egymáshoz szülőt és gyermekét. Vitathatatlan, hogy a kamaszok nevelése az egyik legbonyolultabb feladat a szülők számára, ugyanakkor meg lehet- és meg is kell találni velük a hangot, hívta fel a figyelmet Müller Csaba coach, vezetőfejlesztő tréner. A szakember az idén júliusban járt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központjában, a vele készített interjút az iskolakezdésre időzítettük olvasóinknak.

A kamaszok önállóságra törekednek, gyakran mondanak ellent. Meg kell hallgatni, s ez biztonságot ad neki –mondja a szakember

Fotó: Szarka Lajos

Kamaszok: ebben a korban keresik önmagukat

Minden szülő szeretné tudni, mi az a titkos eszköztár, amivel a mai kamaszok is mesélni kezdenek magukról, és mik azok a közléssorompók, amiket akaratlanul is alkalmazva hozzájárulunk a bezárkózásukhoz. Müller Csaba szerint a kulcs a szavainkon keresztül kifejezhető eszköztárban rejlik. Hogyan fejezi ki magát a szülő, mit mond gyerekének, meghallgatja-e őt. Mit gondol egy-egy szituációban, ítélkezik és papol, vagy értően s érzően meghallgatja a gyerekét.

A tréner, coach életszerű példákat is hozott előadásában, amit a nyíregyházi szülők meghallgattak, majd kérdeztek is tőle. Az est egyik legfontosabb üzenete a példamutatás volt, amivel másokat befolyásolhatunk.

S ha a kamaszok megosztják, mi történik velük az iskolában, a barátaik körében, közlik velünk érzéseiket, mi zajlik bennük valójában, közelebb kerülhetünk hozzájuk. A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg:

