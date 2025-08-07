Kamionbaleset miatt bénult meg egy egész városrész kora reggel

Egy Kielhez közeli ipari parkban súlyos baleset történt szerda reggel. Két teherautó haladt egymás irányába, amikor összeütköztek – a kamionbaleset rövid időn belül két ember életét követelte. A helyszínre siető mentőkön kívül egy futár is próbált segíteni, de már nem lehetett életet menteni. A tragédia szerdán közvetlenül a reggeli munkakezdés előtt történt, így a környéken már sokan tartózkodtak. A szemtanúk beszámolói szerint a kamion hirtelen pördült meg, majd irányíthatatlanul a telephely egyik irodaépületének ütközött. A Bild információi szerint a konténerszállító jármű teljesen összeroncsolódott, a sofőr életét nem tudták megmenteni.

Az ütközés akkora erejű volt, hogy még az épület szerkezete is megrongálódott. A rendőrség előzetes közlése alapján a balesetet több, egymást követő szerencsétlen körülmény idézte elő – számolt be minderről az Origo.

