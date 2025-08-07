augusztus 7., csütörtök

Hátborzongató ütközés

57 perce

Kamionbaleset miatt bénult meg egy egész városrész kora reggel

Címkék#Tiszavasváriban#kamionbaleset#vonat

Egy ipari parkban történt tragédia után sok a kérdés, kevés a válasz. A kamionbaleset okait egyelőre még vizsgálják, de a következmények súlyosak. A helyszínelés még órákig tartott a baleset után, az útzár sokakat érintett.

Szon.hu
Kamionbaleset miatt bénult meg egy egész városrész kora reggel

Egy Kielhez közeli ipari parkban súlyos baleset történt szerda reggel. Két teherautó haladt egymás irányába, amikor összeütköztek – a kamionbaleset rövid időn belül két ember életét követelte. A helyszínre siető mentőkön kívül egy futár is próbált segíteni, de már nem lehetett életet menteni. A tragédia szerdán közvetlenül a reggeli munkakezdés előtt történt, így a környéken már sokan tartózkodtak. A szemtanúk beszámolói szerint a kamion hirtelen pördült meg, majd irányíthatatlanul a telephely egyik irodaépületének ütközött. A Bild információi szerint a konténerszállító jármű teljesen összeroncsolódott, a sofőr életét nem tudták megmenteni.

kamionbaleset ütközés közlekedés
Kamionbaleset: a kép illusztráció

Kamionbaleset: Tiszavasváriban vonattal ütközött...

Az ütközés akkora erejű volt, hogy még az épület szerkezete is megrongálódott. A rendőrség előzetes közlése alapján a balesetet több, egymást követő szerencsétlen körülmény idézte elő – számolt be minderről az Origo.

Ahogy arról beszámoltunk, májusban vonattal ütközött egy kacsákat szállító kamion Tiszavasváriban, a Fehértói utcai vasúti átjáróban. 

 

