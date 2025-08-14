Felrobbant az internet a kamionosok manőverei miatt, mindenki őket szapulja Szabolcsban is – de vajon igazuk van?

Vajon jogosan vannak kiadakadva az autósok, amikor egy kamion feltartja a forgalmat, vagy szabálytalanul közlekedik? Vajon mindig a kamionos a hibás?

A kamionos előzés írott és íratlan szabályai

Fotó: MW-archív

Legutóbb a traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportba tettek ki egy videót, amin az látszik, hogy Kocsordon úgy álltak meg az út szélén a kamionokkal, hogy egy kicsit kilóg az úttestre az egyik jármű. A videóhoz ezt írta oda a készítője:

Tisztelt kamionosok! A 49-es főúton így is nagy a forgalom, aminek a felét ti adjátok. Ha nincs semmi baj az úton, akkor is araszolni kell Kocsord belterületén, mert nem tudtok a boltoknál normálisan megállni. Tudom, hogy a pályát meg kell építeni, de azért odafigyelhetnétek a többi közlekedőre is. Köszönöm!

Sokan reagáltak a posztra, megvédve a kamionosokat, hogy ők is emberek, egy vízért vagy élelemért nekik is meg kell állni, az autósoknak meg csak egy kis mozdulat a kormányt arrébb tekerni. Ennél nagyobb szájkaratét okozott a Zsarumagazin viccesnek indult posztja, amiben a kamionos előzés tíz íratlan szabályát foglalták össze. Mint ismert, Magyarországon a 7500 kilogramm feletti tehergépkocsik számára tilos az előzés az autópályákon és autóutakon 6–22 óra között. Tehát ezek a járművek nem előzhetik meg egymást ebben az időszakban, kivéve, ha az előzés egyetlen járműre korlátozódik és a forgalom engedi. A 3500 kilogramm feletti tehergépkocsik nem előzhetnek meg folyamatosan több járművet. Azonban ezt sok sofőr nem tartja be, ezért születhetett meg a pejoratív tíz pont.

Kamionos szabálytalanságok

Sajnos azonban az előzés szabályait sok kamionsofőr a szabolcsi autópálya szakaszokon, autóutakon sem tartja be, feltartva sokszor a forgalmat. Felsorolni is nehéz azokat a baleseteket, amelyekben kamion is érintett. Legutóbb az M3-as autópályán történt tömegbaleset, amikor egy kamion több személyautóval ütközött össze a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Györtelek tunyogi elágazásánál, a tükrös kanyarban egy kamion súrlódott a busszal, Kölcse belterületén egy személyautó és egy kamion ütközött össze, de a tragédiák az élőállatokat szállító járműveket sem kerülik el. Vonattal ütközött egy kacsákat szállító kamion májusban Tiszavasváriban, a Fehértói utcai vasúti átjáróban. A kamionban lévő több mint 3500 kacsa egy része leborult, sok megsérült vagy elpusztult. Azt, hogy ezekben a balesetekben csak a kamionosok lennének a hibásak, a nyomozás minden esetben kideríti, de ha az előzési tilalom ellenére próbálja meg az autópályán előzni az egyik méretes járgány a másikat, feltartva ezzel a forgalmat, az már sokkal egyértelműbb.

Rengeteg autós akad ki, amikor az autópályán két kamion küzd egymással akár kilométereken keresztűl, és nem lehet tőlük haladni.

A Zsarumagazin a teljesség igénye nélkül adta közre a kétsávos autópályákon 130 km/h-val haladni akaró személyautók ablakait megremegtető, jellemzően cifra káromkodások egyik legfőbb okáért felelős nehéztehergépkocsis sofőrök titkos, közmegegyezéses kódexének tíz iránymutatását, ami viccesnek tűnik, de nem mindenkinek lett az.

A KAMIONOS ELŐZÉS TÍZ ÍRATLAN SZABÁLYA 1. Az előzés nélküli munkanap elvesztegetett nap.

2. Akkor is kezdj bele az előzésbe, ha az előtted haladó kollega max. 1 vagy 0,5 km/h-val lassabb nálad.

3. Az öt percnél rövidebb ideig tartó előzés félmunka. Ne kapkodd el!

4. Előzés közben vedd szemügyre, volna-e még előznivaló, és ha 1 kilométeren belül látsz kollegát, maradj a bal sávban!

5. Ha nem sík terepen haladsz, az előzéssel várd meg a következő emelkedőt!

6. Amikor egy meredekebb emelkedőnél a kétsávos sztráda kiegészül kapaszkodósávval, és egy ott haladó kollegát megelőzöl, az nem számít előzésnek.

7. Ha megelőz egy kollega, mindenképpen előzd vissza, és közben különösen ügyelj a 3. és az 5. pont betartására!

8. Mindig akkor kezdj bele az előzésbe, amikor a visszapillantóban azt látod, több kicsi (személyautó) közeledik a bal sávban!

9. Ha nincs kit megelőzni, lassíts!

10. Miután komótosan visszasoroltál, mosolyogj a melletted elhúzó kicsik sofőrjeire és utasaira!

Hihetetlenül sok hozzászólás érkezett vármegyénkből is a poszthoz, a kamionosok sem hagyták magukat.

Egyébként tök jó, hogy minden közlekedő azt hiszi, hogy ért hozzá, valójában pedig fogalmatok sincs róla, hogy a kamionos mit miért csinál. Amikor pedig az a kérdés, hogy miért előz a kamion, jusson eszedbe a válasz: Ugyanazért, amiért a személygépkocsi.

Az 1. pont szerepel a munkaszerződésekben, 7,5 tonna felett! Amit köteles minden kolléga maradéktalanul betartani, ha fizetést akar kapni! A többi nem releváns. Mi, magyar kamionosok, nem előzünk 1-2 kilométer-óra sebességkülönbség miatt. Ez leginkább a külföldi rendszámmal közlekedők mentalitása. Amúgy jó a poén, köszönjük!

Érthető a felháborodás, a szabály az szabály. A másik oldal viszont az, hogy a szó szoros értelmében percre pontosan van már megtervezve a munkánk. Időnk semmire nem marad. Senki ne mondja nekem, hogy ez egy normális munkarend. A le és felrakók percre pontosan vannak megadva. Nem napra pontosan, mint 20-30 évvel ezelőtt, hanem percre pontosan. Nem mondom, hogy soha nem fordult elő velem, hogy tiltott helyen vagy időben előztem. Utoljára kb. 3 éve előztem meg 90-nel egy 75-tel haladó románt, akinek nem mutatott sebességet a kilométerórája. Lebuktam, piszok rendesek voltak a rendőrök, látták a sebességkülönbséget. 5 ezer forint helyszíni bírságot fizettem, az volt a legkisebb tétel.

Van, aki csak kérdéseket tett fel: miért is kell előzni sztrádán tehergépjárművel, előzni tilos táblánál? Miért is akar sebesség-korlátozó tábla után letolni az útról, amikor a megengedett sebességgel haladok? Miért rongyol be a körforgalomba, az elsőbbséget nem megadva úgy, hogy keményen kell fékeznem?