Kapu Tibor édesanyja elárulta, hogyan és mivel várták haza a magyar asztronautát
Szeretettel, büszkeséggel és kedvenc ételeivel várták haza a magyar kutatóűrhajóst. Kapu Tibor édesanyja elárulta, milyen finomságok készültek a konyhában.
– Hazajött, megérkezett Magyarországra! Elmondani nem lehet, milyen felemelő és megható érzés volt látni, hogy kilép a repülőből és tudni, itthon van – árulta el portálunknak Kapu Tibor édesanyja hétfő kora délután. A magyar kutatóűrhajós a sikeres rehabilitációt követően augusztus 18-án 11 óra után pár perccel szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol nagyon sokan várták, de akkora szeretettel és izgalommal senki, mind Tibor családja.
A magyar kutatóűrhajós, aki 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson és minden elismerést kiváló tudományos programot, 25 kísérletet végzett el a világűrben minden alkalommal és minden fórumon hangsúlyozta, szülei, testvére és családtagjai, barátai támogatása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a kiválasztás, a küldetésspecifikus kiképzés folyamtát végigcsinálja, majd elinduljon egy sikeres küldetésre az Ax-4 misszió tagjaként.
Kapu Tibor édesanyja, Ildikó, édesapja Tibor, és húga, Csilla többször nyilatkoztak arról, mit jelent számukra Tibor sikere, hogy ő lesz Magyarország második űrhajósa, aki eljut a világűrbe
Kapu Tibor édesanyjának megható szavai a felbocsátás után
Nevetve sírt a család, megható pillanatokról mesélt Kapu Tibor húga
Tibor nyolc hónap után tért haza Magyarországra, ám előtte még volt egy landolás, ahol szintén ott volt a család. A houstoni repülőtérre egy sikeres vízreszállást követően érkezett meg az Ax-4 legénysége, és természetesen Ildikóék is ott voltak.
Az akkori érzéseket, szeretetet, büszkeséget, megkönnyebbülést nem lehet szavakba önteni, a mostani landolásnak plusz érzelmi töltetet adott, hogy hazajött, itthon van, magyar földre lépett. Talán emiatt egy kicsit jobban is izgultunk és ezt is megkönnyeztem
– mondta Ildikó, aki végtelenül büszke a fiára.
Kapu Tibor minden kedvenc étele elkészült a hazatérésének örömére
Megtudtuk, szűk családi, baráti kör – mintegy 15-en – várták a kutatóűrhajóst a repülőtéren. Tibor nyolc hónap után már nagyon vágyott a hazai ízekre, így minden elkészült, amit kért. A tyúkhúsleves– csigatésztával – és a töltött káposzta mellett ott volt az asztalon a fasírt, a rántott hús és a chilis bab. A desszert sem maradhatott el, a nagy kedvenc, a túró torta is várta Tibort, aki az Ax-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), s 25 magyar kutatását végezett el. A Dragon kapszulában a négyfős legénység összesen 60 kutatási eredménnyel tért vissza a Földre San Diego partjainál a Csendes-óceánba.
Kapu Tibor hazatérésének tiszteletére közönségtalálkozót szerveznek, augusztus 23-án, szombaton 10 órától személyesen is lehet találkozni a magyar kutatóűrhajóssal a Millenáris Parkban rendezett Huniverzum kiállításon, ahol jelen lesz tartalékosa, Cserényi Gyula is.
És persze nagyon várjuk Szabolcs-Szatmár-Beregben is Nyíregyháza űrhajósát. Bízunk benne, hogy minél hamarabb itthon is köszönthetjük Tibort, aki a hazatérése után tartott sajtótájékoztatóan azt mondta, az elkövetkező hetekben, hónapokban minél több helyre szeretnének eljutni, hogy az élményekről, a kutatási programról beszélhessenek és inspirálják a jövő generációját.
