Kapu Tibor édesanyja elárulta, hogyan és mivel várták haza a magyar asztronautát

– Hazajött, megérkezett Magyarországra! Elmondani nem lehet, milyen felemelő és megható érzés volt látni, hogy kilép a repülőből és tudni, itthon van – árulta el portálunknak Kapu Tibor édesanyja hétfő kora délután. A magyar kutatóűrhajós a sikeres rehabilitációt követően augusztus 18-án 11 óra után pár perccel szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol nagyon sokan várták, de akkora szeretettel és izgalommal senki, mind Tibor családja.

Kapu Tibor édesanyja, édesapja és húga ölelésében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A magyar kutatóűrhajós, aki 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson és minden elismerést kiváló tudományos programot, 25 kísérletet végzett el a világűrben minden alkalommal és minden fórumon hangsúlyozta, szülei, testvére és családtagjai, barátai támogatása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a kiválasztás, a küldetésspecifikus kiképzés folyamtát végigcsinálja, majd elinduljon egy sikeres küldetésre az Ax-4 misszió tagjaként.

Kapu Tibor édesanyja, Ildikó, édesapja Tibor, és húga, Csilla többször nyilatkoztak arról, mit jelent számukra Tibor sikere, hogy ő lesz Magyarország második űrhajósa, aki eljut a világűrbe