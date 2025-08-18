augusztus 18., hétfő

Az űrhajósunk hazatért

1 órája

Kapu Tibor édesanyja elárulta, hogyan és mivel várták haza a magyar asztronautát

Címkék#Kapu Tibor#itthon#Ildikó#édesanya#űrhajós

Szeretettel, büszkeséggel és kedvenc ételeivel várták haza a magyar kutatóűrhajóst. Kapu Tibor édesanyja elárulta, milyen finomságok készültek a konyhában.

Munkatársunktól

– Hazajött, megérkezett Magyarországra! Elmondani nem lehet, milyen felemelő és megható érzés volt látni, hogy kilép a repülőből és tudni, itthon van – árulta el portálunknak Kapu Tibor édesanyja hétfő kora délután. A magyar kutatóűrhajós a sikeres rehabilitációt követően augusztus 18-án 11 óra után pár perccel szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol nagyon sokan várták, de akkora szeretettel és izgalommal senki, mind Tibor családja. 

Kapu Tibor, kutatóűrhajós, édesanya, Magyarország, Nyíregyháza, tyúkhúsleves, túrótorta
Kapu Tibor édesanyja, édesapja és húga ölelésében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
 Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A magyar kutatóűrhajós, aki 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson és minden elismerést kiváló tudományos programot, 25 kísérletet végzett el a világűrben minden alkalommal és minden fórumon hangsúlyozta, szülei, testvére és családtagjai, barátai támogatása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a kiválasztás, a küldetésspecifikus kiképzés folyamtát végigcsinálja, majd elinduljon egy sikeres küldetésre az Ax-4 misszió tagjaként.

Kapu Tibor édesanyja, Ildikó, édesapja Tibor, és húga, Csilla többször nyilatkoztak arról, mit jelent számukra Tibor sikere, hogy ő lesz Magyarország második űrhajósa, aki eljut a világűrbe

Tibor nyolc hónap után tért haza Magyarországra, ám előtte még volt egy landolás, ahol szintén ott volt a család. A houstoni repülőtérre egy sikeres vízreszállást követően érkezett meg az Ax-4 legénysége, és természetesen Ildikóék is ott voltak. 

Az akkori érzéseket, szeretetet, büszkeséget, megkönnyebbülést nem lehet szavakba önteni, a mostani landolásnak plusz érzelmi töltetet adott, hogy hazajött, itthon van, magyar földre lépett. Talán emiatt egy kicsit jobban is izgultunk és ezt is megkönnyeztem 

– mondta Ildikó, aki végtelenül büszke a fiára. 

Kapu Tibor, kutatóűrhajós, édesanya, Magyarország, Nyíregyháza, tyúkhúsleves, túrótorta
A houstoni repülőtéren: Kapu Tibor az űrutazás és sikeres vízreszállás után újra szerettei körében
Forrás: facebook/HUNOR

Kapu Tibor minden kedvenc étele elkészült a hazatérésének örömére

Megtudtuk, szűk családi, baráti kör – mintegy 15-en – várták a kutatóűrhajóst a repülőtéren. Tibor nyolc hónap után már nagyon vágyott a hazai ízekre, így minden elkészült, amit kért. A tyúkhúsleves–  csigatésztával –  és a töltött káposzta mellett ott volt az asztalon a fasírt, a rántott hús és a chilis bab. A desszert sem maradhatott el, a nagy kedvenc, a túró torta is várta Tibort, aki az Ax-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), s 25 magyar  kutatását végezett el. A Dragon kapszulában a négyfős legénység összesen 60 kutatási eredménnyel tért vissza a Földre San Diego partjainál a Csendes-óceánba.

Kapu Tibor hazatérésének tiszteletére közönségtalálkozót szerveznek, augusztus 23-án, szombaton 10 órától személyesen is lehet találkozni a magyar kutatóűrhajóssal a Millenáris Parkban rendezett Huniverzum kiállításon, ahol jelen lesz tartalékosa, Cserényi Gyula is. 

És persze nagyon várjuk Szabolcs-Szatmár-Beregben is Nyíregyháza űrhajósát. Bízunk benne, hogy minél hamarabb itthon is köszönthetjük Tibort, aki a hazatérése után tartott sajtótájékoztatóan azt mondta, az elkövetkező hetekben, hónapokban minél több helyre szeretnének eljutni, hogy az élményekről, a kutatási programról beszélhessenek és inspirálják a jövő generációját.

 

