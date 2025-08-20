augusztus 20., szerda

Kivételes űrélmények

2 órája

Kapu Tibor exkluzív interjút adott

A Magyar Szent István Renddel kitüntetett magyar űrhajósokkal a közmédia csatornáján beszélgettek. Kapu Tibor és Farkas Bertalan nyilatkozik a közmédia riporterének.

L. Tóth Lajos
Kapu Tibor exkluzív interjút adott

A legmagasabb állami elismeréssel, Magyar Szent István Renddel tüntették ki Farkas Bertalant és Kapu Tibort. A rangos elismerésben részesült díjazottak exkluzív interjúban osztják meg gondolataikat és élményeiket a közmédia műsorában.

Kapu Tibor és Farkas Bertalan a közmédiában Fotó: MTVA

Kapu Tibor és Farkas Bertalan a tévében és a rádióban

Augusztus 20-án, az államalapítás és Szent István ünnepén, dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Szent István Renddel tüntette ki Farkas Bertalant és Kapu Tibort, akiket a magyar űrkutatás és űrutazás kiemelkedő alakjaiként ismertek el. A magyar űrhajósok exkluzív interjút adtak a közmédiának: augusztus 20-án 18:35-től az M5 kulturális csatorna műsorán tekinthető meg a beszélgetés. Vasárnap, 14 óra után a Kossuth Rádióban is hallható lesz Kapu Tibor az Irány az űr – a hőseink itthon című műsorban, ahol Horváth Ágnes műsorvezetővel beszélget.
A portrékban számos kulisszatitkot megtudhatnak a nézők, miként élik meg a díjazottak, hogy hazánk legmagasabb szintű állami kitüntetésében részesültek. Emellett arról is szó esik majd, hogy milyen kapcsolatban áll a világűrt megjárt két űrhajós, és milyen tanácsokkal látta el az első magyar asztronauta a másodikat. 

 

 

