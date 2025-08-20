1 órája
Szabolcs vármegye két űrhajósának világraszóló teljesítményét ismerték el
A Magyar Szent István Rend kitüntetést a fantasztikus űrmissziókkal, a nemzetközi elismeréssel érdemlték ki. Farkas Bertalan az első, és Kapu Tibor, a második magyar űrhajós a legmagasabb állami díjat vette át.
A legmagasabb állami elismeréssel, Magyar Szent István Renddel tüntették ki Farkas Bertalant és Kapu Tibort augusztus 20-án.
Mint ahogy arról beszámoltunk a Sándor- palotában Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át a díjat a két szabolcsi születésű űrhajósnak, ami mindenképp történelmi pillanatnak számít hazánk és vármegyénk életében is.
Sulyok Tamás: űrhajósaink világraszólóan nagyot alkottak
– A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket. Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – mondta köszöntőjében Sulyok Tamás.
A köztársasági elnök kiemelte, mi magyarok az évszázadok során megmutattuk, hogy tudunk különlegesen szépet, világraszólóan nagyot alkotni. Hazánk első és második űrhajósának is, akik mindketten szabolcsi származásúak, a nemzet nevében mondott köszöntetet azért, hogy küldetésükkel hazánk felkerült az űrkutatás térképére.
Közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációt. Felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, ami adni lehet
– mondta.
Az idén 76. születésnapját ünneplő Farkas Bertalan, aki 45 évvel ezelőtt, 1980. május 26-án indult el a világűrbe meghatottan vette át életműve elismeréseként a legrangosabb magyar kitüntetést.
Farkas Bertalan: a magyar nemzet ott van a világ legjobbjai között
A nyugalmazott dandártábornok, vadászpilóta, a HUNOR - Magyar Űrhajós Program tanácsadója köszöntőbeszédében úgy fogalmazott, vele került először a világűrbe nemzetünk himnusza.
A magyar nemzet ott van a világ legjobbjai között. Nem vagyunk mi nagyon nagyok, de az a teljesítmény, amit a magyar űrkutatók, mérnökök, orvosok letettek az asztalra, az tekintélyt szerzett Magyarországnak.
Az, hogy mi űrhajósok végrehajtjuk mindazt, amit a világűrbe nem jutott emberek kigondolnak, megterveznek, óriási feladat és felelősség – mondta Farkas Bertalan.
Majd azt kívánta, hogy legyen a mi csodálatos kis országunk, ami fentről is gyönyörű, olyan békesziget Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás megvalósul. Mint elmondta, augusztus 31-én egy általános iskola az ő nevét veszi fel.
Lehet, hogy pont ebből az iskolából kerül ki néhány évtized múlva a következő magyar űrhajós
– tette hozzá, és tiszta szívből azt kívánta, a jövő asztronautáit ugyanolyan szeretetet és tiszteletet kapjanak mint a amit Magyarország első és második űrhajós kapott.
Kapu Tibor: Magyarország „legexkluzívabb” klubjához csatlakoztam
Ad astra! Fel a csillagokig!
– fogalmazott Kapu Tibor kutatóűrhajós, aki három hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson, élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István Rendet kitüntetést.
– Az elmúlt pár napban a leggyakrabban elhangzott kérdés az volt, hova tovább. Viszonylag fiatalon elértem a csillagokig és a mai nappal Magyarország „legexkluzivabb” klubjához csatlakoztam – mondta a beszédében.
Majd arról beszélt, hogy amikor San Diego partjainál vízreszálltak, akkor érezte magában a legnagyobb tüzet és tenniakarást. Ezzel motivációval és tűzzel szeretne a jövőben is magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni és a jövő magyar űrhajósai mellett állni úgy, ahogy Farkas Bertalan állt mellettük.
– A ma elért siker nem egyéni siker, közösen értük el – hangsúlyozta a nyíregyházi kutatóűrhajós. Kapu Tibor a családjának, szeretteinek, barátainak és kollégáinak mondott köszönetet, mert az ő áldozatos munkájuk és támogatásuk is kellett a sikeres küldetéshez.
