Szabolcs vármegye két űrhajósának világraszóló teljesítményét ismerték el

Sulyok Tamás: űrhajósaink világraszólóan nagyot alkottak

– A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket. Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – mondta köszöntőjében Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök kiemelte, mi magyarok az évszázadok során megmutattuk, hogy tudunk különlegesen szépet, világraszólóan nagyot alkotni. Hazánk első és második űrhajósának is, akik mindketten szabolcsi származásúak, a nemzet nevében mondott köszöntetet azért, hogy küldetésükkel hazánk felkerült az űrkutatás térképére.

Közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációt. Felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, ami adni lehet

– mondta.

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós életművét ismerték el a legrangosabb magyar kitüntetéssel

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az idén 76. születésnapját ünneplő Farkas Bertalan, aki 45 évvel ezelőtt, 1980. május 26-án indult el a világűrbe meghatottan vette át életműve elismeréseként a legrangosabb magyar kitüntetést.

Farkas Bertalan: a magyar nemzet ott van a világ legjobbjai között

A nyugalmazott dandártábornok, vadászpilóta, a HUNOR - Magyar Űrhajós Program tanácsadója köszöntőbeszédében úgy fogalmazott, vele került először a világűrbe nemzetünk himnusza.

A magyar nemzet ott van a világ legjobbjai között. Nem vagyunk mi nagyon nagyok, de az a teljesítmény, amit a magyar űrkutatók, mérnökök, orvosok letettek az asztalra, az tekintélyt szerzett Magyarországnak.

Az, hogy mi űrhajósok végrehajtjuk mindazt, amit a világűrbe nem jutott emberek kigondolnak, megterveznek, óriási feladat és felelősség – mondta Farkas Bertalan.