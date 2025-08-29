augusztus 29., péntek

A csillagok útján járt

3 órája

A világűrből Nyíregyházára - hazatér Kapu Tibor és az élményeiről mesél

Címkék#Nyíregyháza#Kapu Tibor#Cserényi Gyula#élmény#közönségtalálkozó

Kapu Tibor nemrég tért vissza a világűrből, a nyíregyházi kutatóűrhajós munkáját Cserényi Gyula segítette a Földről. Élményekről mesélnek Nyíregyházán, legyen ott és hallgassa meg őket!

Munkatársunktól

Találkozzon személyesen Kapu Tiborral, az Ax-4 küldetés kutatóűrhajósával és Cserényi Gyulával, a HUNOR-program kiképzett kutatóűrhajósával augusztus 30-án. Szombaton Nyíregyházán mesélik el az élményeiket.

Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós és Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós szombaton Nyíregyházán mesél az élményeiről
Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós és Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós szombaton Nyíregyházán mesél az élményeiről
Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

Kapu Tibor nemrég tért vissza az űrből, három hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson – most pedig személyesen meséli el a küldetés minden izgalmas pillanatát. Cserényi Gyula szintén megosztja tapasztalatait a felkészülésről, és hogy miként tudta a Földről támogatni társát.

A közönségtalálkozó 14 órakor kezdődik a a Váci Mihály Kulturális Központban, a rendezvény dedikálással ér véget, aki aláírást szeretne a kutatóűrhajósoktól, most megszerezheti.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a HUNOR - Magyar Űrhajós Program közösségi oldalán.

 

