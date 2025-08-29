3 órája
A világűrből Nyíregyházára - hazatér Kapu Tibor és az élményeiről mesél
Kapu Tibor nemrég tért vissza a világűrből, a nyíregyházi kutatóűrhajós munkáját Cserényi Gyula segítette a Földről. Élményekről mesélnek Nyíregyházán, legyen ott és hallgassa meg őket!
Találkozzon személyesen Kapu Tiborral, az Ax-4 küldetés kutatóűrhajósával és Cserényi Gyulával, a HUNOR-program kiképzett kutatóűrhajósával augusztus 30-án. Szombaton Nyíregyházán mesélik el az élményeiket.
Kapu Tibor nemrég tért vissza az űrből, három hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson – most pedig személyesen meséli el a küldetés minden izgalmas pillanatát. Cserényi Gyula szintén megosztja tapasztalatait a felkészülésről, és hogy miként tudta a Földről támogatni társát.
A közönségtalálkozó 14 órakor kezdődik a a Váci Mihály Kulturális Központban, a rendezvény dedikálással ér véget, aki aláírást szeretne a kutatóűrhajósoktól, most megszerezheti.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a HUNOR - Magyar Űrhajós Program közösségi oldalán.